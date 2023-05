Bei der Chilbi in Neuenweg haben am Pfingstmontag wieder zahlreiche Gäste die Gelegenheit genutzt, gemütliche Stunden zu verbringen, zu bummeln und einzukaufen. Und sie kamen auf ihre Kosten – genauso wie die fahrenden Händler und Stand-Betreiber sowie das Gastgeberinnen-Duo Sophia Vollmer und Anna Dießlin. „Alle sind zufrieden mit den Gesprächen, den Verkäufen und alle wollen nächstes Jahr wieder kommen“, sagte Sophia Vollmer am späten Nachmittag nach einem ersten Bilanzrundgang bei den 35 Standbetreibern. An den Marktständen wurde so ziemlich alles geboten, was das Herz begehrt: Süßwaren, Spielsachen, Gewürze, Selbstgebasteltes und Kunsthandwerk nebst Schmuck sowie Utensilien für den Hausgebrauch. Es fehlte an nichts an den Ständen, an denen Verkaufspersonal angesichts der großen Kundenfrequenz zufrieden dreinschaute, oft sogar mit der Sonne um die Wette strahlte.

Der Pfingstanlass war wieder ein Anziehungspunkt, ein geschätzter Treffpunkt für die Menschen. Geredet wurde miteinander, man tauschte Neuigkeiten aus, fachsimpelte teilweise und mit den Händlern über deren Angebot oder ließ es sich bei einem Getränk und einer Stärkung von den Chilbi-Wirten der Vereine Skiclub, Belche-Buure und Köhlergeister sowie vom „Rosenstüble“ gut gehen, auch im Festzelt am oberen Ende des Areals.

Die Organisatorinnen hatten in diesem Jahr dem Familienaspekt besonders Rechnung getragen mit Hüpfburg und Kinderschminken – was sehr gut ankam. Einziger Wermutstropfen war, dass der Betreiber des Kinderkarussells nicht erschien. Bei den älteren Besuchern kam die Wein- und Sekttheke erneut bestens an. Mit den Neuerungen habe man die Attraktivität der schon seit über 100 Jahren von der weit verzweigten Familie Dießlin organisierten Veranstaltung steigern können, sagten die Schwestern Anna Dießlin und Sophia Vollmer zufrieden. Übrigens: Als Zusatzevent gab es auch in diesem Jahr einen Floh-und Trödelmarkt.