Zwei Fälle wurden am Amtsgericht in Lörrach verhandelt, beide spielen in Schopfheim, wo in der Hochzeit der Pandemie zahlreiche Protestaktionen stattfanden, teils mit mehreren hundert Teilnehmern. Bei Ordnungswidrigkeiten ist das Gericht am Ort der Behörde zuständig, die den Bußgeldbescheid ausgestellt hat, und das ist, wenn es sich nicht um eine Große Kreisstadt handelt, das Landratsamt.

Ein 68-jähriger Mann hatte gleich zwei Bußgeldbescheide erhalten. Er war von der Polizei am 24. Januar und am 7. Februar 2022 in der Schopfheimer Innenstadt angetroffen worden, jeweils in Zusammenhang mit so genannten „Montagsspaziergängen“ der Corona-Maßnahmen-Gegner. Zum ersten Fall sagte der Mann: „Da war kein Mensch mehr unterwegs, wir waren zu dritt und haben uns mit jemandem unterhalten, da kam die Polizei auf uns zu und hat unsere Personalien aufgenommen.“ Der Mann gab jedoch zu, er habe an dem „Montagsspaziergang“ teilnehmen wollen. Er sagte aber: „Ich bin kein Corona-Leugner und kein Impfgegner, aber die allgemeine Impfpflicht war der Grund, warum ich teilnehmen wollte.“

Gemäß der Mitteilung der Polizei, die Richter Axel Frick verlas, hätten sich gegen 18 Uhr an diesem Tag Menschen zu der Protestaktion eingefunden. Die Polizei habe sie per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, sich zu entfernen. Von den Personen, die man danach noch angetroffen habe, seien die Personalien aufgenommen worden.

Der 68-Jährige sagte, es sei zu gar keinem Aufmarsch gekommen. „Die Menschen hatten panische Angst vor der Polizei und sind zum Teil in Höfe geflohen“, sagte er. Am 7. Februar, erklärte er, sei er zu spät gekommen zu der Versammlung. Er habe sich auf der Straße mit Bekannten unterhalten und habe dann von der Polizei einen Platzverweis erhalten. Richter Frick stellte beide Bußgeldverfahren ein.

Das Verwaltungsgericht, sagte er, habe festgestellt, dass es rechtsstaatlich bedenklich sei, Demonstrationen zu verbieten. Insbesondere sei es schwierig, abzugrenzen, wer dazu gehört. Das zeigte sich besonders beim zweiten Fall. Auch am 31. Januar 2022 sollte in Schopfheim ein „Montagsspaziergang“ stattfinden. Eine 39-jährige Frau, die jetzt vor Gericht stand, gehörte jedoch nicht dazu. Sie war an der Sparkasse gewesen, um Geld abzuheben, und befand sich auf dem Weg nach Hause. Da sei sie von der Polizei kontrolliert worden und erhielt einen Platzverweis. Sie wohnt jedoch in der Innenstadt, berichtete ihr Verteidiger. Die Frau wollte nichts weiter dazu sagen, ihr war es sichtlich peinlich, vor Gericht zu stehen. Auf Nachfrage des Gerichts hatte die Polizei mitgeteilt, die Frau sei um 18.50 Uhr angetroffen worden und aus Sicht der Polizei der Versammlung zuzuordnen gewesen. Der Verteidiger der Frau forderte einen Freispruch, den Richter Axel Frick auch aussprach.