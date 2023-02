„Erinnerungen an die 1940er-Jahre“ heißt das Buch, das auch Zeichnungen von Jeannot Weißenberger enthält. Der Untertitel „un no e paar Gschichtli zum Schmunzle“ verrät, dass nicht alles tierisch ernst zugeht bei Autor Artur Oßwald. Er ist 1934 in Sallneck geboren und ein Leben lang im elterlichen Bauernhof an der Mühle beheimatet. Zeit seines Lebens ist Oßwald besonders an den Dingen interessiert, die im Kleinen Wiesental passieren.

Für einmal waren die Ereignisse dramatisch, was Oßwald in seinem Buch schildert. „Als Zeitzeuge kann ich mich noch gut erinnern, als am 27. November 1944 der Bombenangriff auf Freiburg erfolgte“, schildert der Mann aus Sallneck. Im Alter von zehn Jahren war Artur Oßwald mit seinem Großvater in einen Bombenangriff geraten.

Auf der Landstraße zwischen Tegernau und Badenweiler seien zunächst mehrere Truppen mit Wehrmachtssoldaten vorbei gekommen, als unerwartet ein Flugzeug auftauchte. „Plötzlich ertönte ein kräftiges Pfeifen“, schildert Oßwald den dramatischen Augenblick. „Ich bin sofort am Anfang der Schwander Straße in eine Dole gekrochen“, weiß er noch, als wäre es heute gewesen. Der Großvater war aber auf der Straße stehen geblieben.

Etwa zehn Sprengbomben seien im Schwander Bach, der Köhlgartenwiese, im Wald neben der Pfarrmatte und im Ebiger Bächle niedergegangen. „Als der Spuk vorbei war, bin ich aus der Dole gekrochen und zum Großvater gegangen“, fährt Oßwald fort. „Er sagte, er wisse nicht, was gewesen sei, aber es habe ihn kräftig geschüttelt.“ Das waren die Druckwellen der Bomben. „Ich habe noch einige Bombensplitter zusammen gelesen und mit nach Hause genommen,“ endet diese Episode glücklich. Unvergessen ist dem Autor auch eine Nachkriegsbegebenheit, als die Feuerwehr zu einem Brand am Sallnecker Kreuz gerufen wurde. Mit der Spritze, gezogen von zwei Ochsen, war sie zu einem kleinen Feuer ausgerückt. „Aber es wollte einfach nicht richtig brennen“, hatte der junge Augenzeuge beobachtet. Weil es so kalt war, entfachte die Wehr ein zweites Feuer auf der Straße und wärmte sich daran, aber auch von innen. „Es wurde darüber geschmunzelt, dass wahrscheinlich mehr Kirschwasser als Löschwasser geflossen ist“, meint Oßwald.

Das Büchlein besteht aus 70 Seiten, ist beim Regio-Buchladen in Schopfheim für 9,80 Euro erhältlich sowie bei Artur Oßwald, In der Mühle 1 in Sallneck.