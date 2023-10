Gleich acht Musikschulen der Landkreise Lörrach und Waldshut spannen zusammen beim großen Regio-Konzert am Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr, im Haus der Begegnung in Grenzach. Gastgeberin ist die Musikschule Rheinfelden, die sich turnusgemäß als Veranstalterin mit den anderen Einrichtungen abwechselt.

Das Regio-Konzert der Musikschulen Rheinfelden, Lörrach, Weil am Rhein, Mittleres Wiesental, Oberes Wiesental, Markgräflerland, Bad Säckingen und Südschwarzwald bietet die seltene Gelegenheit, Beiträge von herausragenden jungen Talenten, Ensembles und Bands quer durch alle Instrumentenfächer und Musiksparten unter einem Dach zu erleben: von Barock über Klassik bis zu Pop. „Jede Musikschule steuert ihren eigenen Beitrag bei“, erzählt Rheinfeldens Musikschulleiter Bernward Braun, „das Konzert repräsentiert einen schönen bunten Querschnitt durch den Musikschulalltag“.

Wie Braun sagt, sind die Musikschulen der Region „Westlicher Hochrhein“ im Regionalverband eng verknüpft, pflegen eine gute Zusammenarbeit und tauschen sich regelmäßig aus. Schließlich zählen die acht Musikschulen 12.000 Schülerinnen und Schüler und 300 Lehrkräfte. Großteils gehört die Bühne den jugendlichen Talenten, auch von Lehrkräften begleitet. Bewusst hat man, wie Bernward Braun sagt, das Haus der Begegnung in Grenzach-Wyhlen als Konzertort ausgesucht, weil dort nicht so viele Musikschulkonzerte stattfinden wie in Rheinfelden.

Sehr vielfältig gestaltet sich der vorliegende Programmplan. Es werden Musikschülerinnen und -schüler aus den verschiedensten Fachbereichen auftreten und einen Klangeindruck geben von der erfolgreichen Ausbildung an den örtlichen Musikschulen. Darunter sind Popsongs (Musikschule Rheinfelden), ein Schlagzeugensemble (Musikschule Lörrach) und ein Akkordeon-Trio (Musikschule Waldshut-Tiengen). Das Programm bestreiten zudem Klavierschüler Emil Müller (Musikschule Mittleres Wiesental), die Geigerin Miriam Reichert (Musikschule Bad Säckingen), Barockmusik kommt von der Musikschule Weil am Rhein, und die Musikschule Markgräflerland bringt einen originellen Beitrag, an dem auch Schüler der Musikschule Oberes Wiesental beteiligt sind, mit. Das mit Flöten, Klarinetten und Saxophonen groß besetzte Holzbläser-Ensemble „I Legni“ spielt aus „Freischütz“, aus „Kleiner Nachtmusik“ und aus Cavalleria Rusticana.