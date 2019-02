von Thomas Loisl Mink

Lörrach - Der 28-jährige Mann, der im Sommer vergangenen Jahres innerhalb von sieben Wochen zehn Straftaten, vorwiegend Diebstähle, aber auch eine schwerwiegende Gewalttat, begangen hat, wurde jetzt zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht hat ihn zudem in eine Entziehungsanstalt eingewiesen, weil er sämtliche Taten im Drogenrausch begangen hatte.

Im Erich-Reisch-Haus, wo er Hausverbot hatte und trotzdem geduscht hat, griff er am 29. Juni 2018 vier Polizisten an. Diese hatten sich von ihm bedroht gefühlt, weil er ein Messer bei sich hatte. Das Messer habe er, wie er sagte, immer dabei, zur Eigensicherung, weil er auf der Straße lebte. So wurde der simple Diebstahl von zwei Tafeln Schokolade und einer Dose Bier in einem Lörracher Einkaufsmarkt zum „Diebstahl mit Waffen“, weil die abstrakte Gefährlichkeit, auch wenn das Messer nicht benutzt wird, zu einer höheren Strafe führt. Am 12. Juli hat er in Müllheim ein Handy gestohlen, das der Besitzerin aus der Tasche gefallen und in ihrem Fahrradkorb liegen geblieben war. Als sie den Verlust bemerkte, hat sie übers Internet die iPhone-Suche gestartet und das Handy zuerst am Bahnhof, dann an einem Einkaufsmarkt geortet. Als sie dorthin kam, war bereits die Polizei da, denn der Angeklagte hatte zwischenzeitlich eine Dose Tabak und eine Flasche Ketchup gestohlen. Das Handy händigte er ihr auf ihre Nachfrage aus.

Der Diebstahl eines Zehn-Euro-Scheins auf dem Lörracher Rathausplatz ließ sich nicht aufklären, diesen Fall stellte das Gericht ein. Am 8. August war der Angeklagte in Freiburg, wo er in einem Bekleidungsgeschäft ein T-Shirt stahl. Der hinzugerufene Polizist sagte, der Angeklagte sei unterschwellig aggressiv gewesen, aber nie so, dass es strafrechtlich relevant gewesen wäre. Nachdem man ihn auf dem Polizeirevier vernommen hatte, ging der Angeklagte in den Laden zurück und klaute das gleiche T-Shirt erneut. Das tat er nun ganz offen, indem er es einfach überzog und aus dem Laden spazierte.

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am 14. August im Zug von Basel nach Freiburg. Ein 45-jähriger Zeuge berichtete, der Angeklagte sei in den Zug gestiegen, habe gebrüllt, sei hin und her gelaufen, habe mit einem Messer herumgefuchtelt und dann von dem Zeugen Geld verlangt. Dabei habe er mit dem Messer gedroht, ihm die Kehle aufzuschlitzen, sagte der Mann, dem der Vorfall spürbar naheging. „Der Mann hatte Todesangst“, stellt der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Martin Graf, später fest. In Bad Bellingen wurde der Zug angehalten, der Angeklagte sei seelenruhig sitzen geblieben, bis ihn die Polizei festnahm.

Weil ihm die Polizei sein Taschenmesser abgenommen hat, hat er zwei Tage später in Freiburg ein neues gestohlen. In der Nacht zuvor war er bereits mit einem anderen Mann auf das Dach des Bundesamtes für Strahlenschutz geklettert. „Ich habe nachts um drei Uhr Stimmen vor meinem Fenster gehört, was ein bisschen überraschend war, da ich im fünften Stock wohne“, sagte ein Zeuge. Er rief die Polizei, die durch die hinzu gerufene Feuerwehr mit einer Drehleiter auf das Dach kam, wo der Angeklagte versuchte, ein Fenster einzuschlagen. „Er war fröhlich und gut drauf, und es hat ihn gefreut, dass wir alle da sind, er hat das auch mit seinem Handy gefilmt“, sagte ein Polizist über den Angeklagten.Der Angeklagte, der in einem Heim aufwuchs, hat seit seiner Volljährigkeit beim Vater gewohnt und dort angefangen, heftig Cannabis zu konsumieren, mit dem ihn die Ex-Freundin des Vaters versorgte. Manchmal habe er psychotische Erlebnisse gehabt und Stimmen gehört. Zur Zeit der Taten hat er zudem noch Sirup getrunken, den er aus den Blüten der Engelstrompete gemacht hat, was die psychotischen Zustände verstärkt hat. Staatsanwalt Stefan Schuller glaubte indessen nicht, dass alle Taten durch die Drogen bedingt waren. Er nahm dem Angeklagten auch nicht ab, dass er bereit sei, eine Therapie zu machen. Verteidiger Frank Berlanda entgegnete, das sei er sehr wohl, in den sechs Monaten, die er nun in Untersuchungshaft saß, habe ein Reifeprozess stattgefunden.

Während der Staatsanwalt eine Gesamtfreiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren forderte, hielt der Verteidiger es vor allem für wichtig, den Angeklagten in eine Entziehungsanstalt einzuweisen, um Ähnliches in Zukunft zu verhindern. Dem entsprach das Schöffengericht, das ansonsten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren verhängte. Es ging davon aus, dass die Drogensucht ausschlaggebend war für das Verhalten des Angeklagten. Er kommt nun in eine psychiatrische Klinik.