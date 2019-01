von Michael Baas

Lörrach (alb) Das Zentralklinikum schafft auch für den Rettungsdienst im Kreis neue Tatsachen. Denn er muss seine Infrastruktur anpassen. So ist seitens des DRK Rettungsdienstes nicht zuletzt eine neue Rettungswache an dem Klinikum angedacht. Die AOK Hochrhein-Bodensee verfolgt das mit Interesse. Die Feststellung des Bedarfs und eine Entscheidung über den eventuellen Bau obliege aber dem Bereichsausschuss als zuständigem regionalen Gremium. Darauf wiesen der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg Christopher Hermann und die Geschäftsführer der AOK Hochrhein-Bodensee am Dienstag vor Medien in Lörrach hin.

Derzeit gibt es an sechs Standorten im Kreis – Lörrach, Rheinfelden, Schopfheim, Binzen, Kandern und Schönau – sieben Rettungswachen. Mit dem am östlichen Lörrach Stadtrand geplanten neuem Zentralklinikum kommt vermutlich eine achte dazu. Denn nach bisherigem Stand soll auch keine aufgegeben werden – auch nicht die in Lörrach-Stetten.

Damit aber sind zusätzliche Kosten verbunden für die Investition, aber vor allem für den Betrieb. Die AOK Hochrhein-Bodensee, die als ein Kostenträger an den künftigen Betriebskosten einer solchen Wache beteiligt wäre, verweist an der Stelle indes erneut auf die Kompetenz des Bereichsausschusses, der über die Infrastruktur des Rettungsdienstes entscheidet und paritätisch besetzt wird von den Leistungserbringern, im Kreis sind das das DRK und der Malteser Hilfsdienst, sowie den Kostenträgern, sprich den Krankenkassen. Insofern spielt die AOK als mitgliederstärkste Kasse im Kreis da im Hintergrund natürlich auch eine wichtige Rolle.

Eine große Ausweitung des Angebots an Rettungswagen (RTW) – derzeit werden an den sieben Wachen 14 RTW mit zum Teil unterschiedlichen Einsatzzeiten vorgehalten – sehen die regionalen Geschäftsführer Uwe Schreiber und Uwe Daltoe dagegen skeptisch und vor allem nicht als den Schlüssel, die im Kreis zum Teil kritische Einhaltung der gesetzlichen Rettungsfrist von maximal 15 Minuten bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels entscheidend zu verbessern. Schon jetzt sorge weniger die reine Zahl der RTW für Engpässe als die Probleme, diese zu den im Bereichsausschuss festgelegten Zeiten alle zu betreiben. „Es fehlt im Rettungsdienst an Personal, nicht an Wagen“, sagt Uwe Schreiber. Das sei zwar landesweit ein Problem, es zeige sich in der Region an der Schweizer Grenze wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten dort aber noch in „verschärfter Form“. Insofern sei es hier aber besonders wichtig, die Aufwertung des Berufsbildes als Notfallsanitäter offensiv zu vertreten. Als weitere Erschwernis hinsichtlich der Rettungsfristen identifizieren Schreiber und Daltoe im Übrigen die schwierige Topographie – die zum Teil aber durch überproportional viele teure Hubschraubereinsätze kompensiert werde. Eine Rolle spiele zudem die Überlastung der Verkehrsinfrastruktur auf den Hauptachsen im Berufsverkehr. „Ein RTW mehr nutzt auch nichts, wenn auch der nur im Stau steht“, erläutert Uwe Daltoe diese Perspektive.