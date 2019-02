von Ansgar Taschinski

Lörrach – Das Messegelände im Lörracher Grütt wurde am Wochenende mit der Job- und Bildungsmesse zur zentralen Anlaufstelle für Jugendliche aus der ganzen Region. Viele Betriebe und Ausbildungsberufe gab es für die Besucher zu entdecken. Am Freitag waren bereits viele junge Menschen mit ihrer Schule gekommen, am Samstag lernten dort auch Eltern die verschiedenen Berufs- und Ausbildungswege kennen.

„Am Samstag kommen diejenigen, die wirklich Interesse haben“, sagt Christian Ehrhardt von Lidl und beschreibt damit seine Erfahrung. Und wirklich interessiert waren viele Menschen, Schüler wie Eltern, letztere manchmal sogar mehr als die Jugendlichen. „Die Eltern sind die Gesprächseröffner“, schildert Ehrhardt. Sie stellten mehr und vor allem detailliertere, tiefergehende Fragen. Am Ende aber entwickele sich meist ein Gespräch mit der ganzen Familie, die Jugendlichen eingeschlossen. Dass die Eltern sehr oft für die Kinder sprechen, erlebt auch René Glatt von Würth Elektronik. Die Jugendlichen seien oft nicht sehr selbstbewusst, meist etwas schüchtern und vom großen Angebot überwältigt. Dabei seien es oftmals die Schulen, in denen die Jugendlichen schlecht vorbereitet würden. Dort lernen die Schüler laut Glatt kaum, wie sie aus der Unmenge an Berufen auswählen können.

Die Eigeninitiative käme eher später, etwa wenn die Jugendlichen noch eine Zweitausbildung machen wollen. Sie seien dann nicht nur bereits älter, sondern wüssten auch eher, was sie erwarte. Es sei sehr gemischt, wer die Fragen stelle, meint Celine Niez von der Anwaltskanzlei Bender Harrer Krevet. Zugleich kennt sie aber auch Situationen, in denen die Mutter die Fragen stelle und die Tochter einfach nur still daneben stehe.

„Oft trauen sich die Jugendlichen nicht“, sagt auch Michaela Wittner von der Anwaltskammer Freiburg. Im Gespräch versuche sie, die schüchternen Schüler nicht zu sehr herauszufordern. Auch wenn die Eltern das Gespräch beginnen, wende sie sich mit Rückfragen direkt an die Jugendlichen, sagt sie und fügt hinzu: „Die Eltern haben schließlich schon einen Beruf.“

Währenddessen ist das Bild auf der Messe gemischt. Manche Jugendliche laufen mehr ihren Eltern hinterher, andere gehen selbstbewusst von Stand zu Stand, die Eltern bleiben im Hintergrund. Andere wiederum sind ganz allein und ohne Familie unterwegs. Allen Jugendlichen gemeinsam sind die Tüten und Stapel mit Infomaterial, die sie von Stand zu Stand tragen. An einem der Stände unterhält sich der Sohn intensiv mit einem der Ausbilder, während sich die Eltern den Spaß gönnen, die Mitmach-Angebote der Firmen zu entdecken.

Sie sei mitgekommen, um ihren Sohn bei der Suche zu unterstützten, so Kathrin Fuchs. „Er soll das erstmal selbst machen“, sagt sie. Nur wenn das Gespräch ins Stocken gerate, versuche sie zu helfen. Auch Josef John ist lediglich als Begleiter mitgekommen. Eigentlich wollten er und seine Frau gemeinsam mit ihrem Sohn über die Messe gehen. Der aber habe einen Freund getroffen und ziehe nun gemeinsam mit ihm von Aussteller zu Aussteller. Auch Thomas Schankert schlendert am Samstag mit seiner Tochter über die Messe. „Sie soll selbst entscheiden“, sagt er. Dazu gehöre auch, dass sie die Fragen stelle. „Das muss sie lernen“, meint Schankert. Die Eltern könnten ja nicht immer alles machen.

Für Johannes Sutter und seine Ehefrau ist die Cult aber auch eine gute Gelegenheit, sich über Ausbildungsberufe und -wege für Inklusionskinder zu informieren. Bisher sei das Angebot sehr erfreulich, meint er. „Wir wollen uns darüber informieren, welche Firmen es in der Gegend so gibt“, erklärt Stephan Buck, der noch nicht sehr lang in Lörrach lebt. Ab und an müsse er seinen Sohn motivieren, an einen Stand zu gehen und Fragen zu stellen, doch eigentlich sei er nur als Begleiter mitgekommen. „Wenn die Eltern die ganzen Fragen stellen, dann ist das doch auch ein bisschen peinlich“, ergänzt Ehefrau Anita Buck.