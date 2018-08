von Willi Adam

Lörrach – Wohnen in der Stadt – für Lörrach ist dies kein Zukunftstrend, sondern schon Gegenwart. Zwar befindet sich eine Reihe großer Projekte derzeit noch in der Planungsphase, doch schon in wenigen Jahren wird eine dreistellige Anzahl neuer Wohnungen in Zentrum oder in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadtmitte neu entstanden sein. Einen Überblick gab Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic bei einer Rundfahrt mit Medienvertretern.

Die Wohnraumoffensive

Das wohnbaupolitische Ziel der Stadt Lörrach lässt sich in zwei Zahlen ausdrücken: Bis 2025 sollen oder besser: müssen 2500 Wohnungen entstehen, um der bestehenden und erwarteten Nachfrage Herr zu werden. Dass dies gelingen kann, ist nach der städtischen Projekteliste nicht unwahrscheinlich.

Stadtnahe Projekte

Neben einigen bisher nur vage angedachten Flächen (zum Beispiel Lerchengrund und heutiges TC Lörrach-Areal) und einigen Baugebieten am Stadtrand (Bühl III und Salzert-Erweiterung) gibt es namentlich im stadtnahen Bereich konkrete Objekte. Beim Baugebiet Tumringen/Mühlestraße entsteht derzeit gerade die Arrondierung beim Gasthaus „Mättle“, der anlaufende Neubau auf dem Post-Areal („Lö“) besteht zur Hälfte aus Wohnungen, beim Projekt „Weberei Conrad“ läuft die Ausführungsplanung und für den Lerchenhof hat die Stadt das Bebauungsplanverfahren gestartet. Schließlich nimmt die Bebauung „Nördlich Engelplatz“ nach einem Wettbewerb Gestalt an.

Post-Areal

Zentraler als das Post-Areal geht in Lörrach kaum noch. Dort, wo derzeit eine Baugrube klafft, werden vermutlich im Herbst 2020 immerhin 60 Wohnungen bezugsfertig sein. Als Generalmieter tritt die Wohnbau Lörrach auf. Durch die Einbindung dieses kommunalen Unternehmens in das Konzept des Wohn- und Geschäftshauses war es überhaupt erst möglich, mit dem sonst nicht im Wohnungsbau tätigen Investor die gemischte Nutzung zu arrangieren. Für Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic ist neben dem erfreulichen Umstand, dass überhaupt Wohnungen entstehen, noch ein anderer Aspekt wichtig: So werde deutlich, dass die Innenstadt neben Handel und Dienstleistungen noch andere Nutzungen bietet. „Es ist schön, wenn irgendwo die Lichter angehen, wenn die Geschäfte geschlossen haben“, erklärt sie. Die 59 Wohnungen werden eine Größe zwischen 38 und 148 Quadratmeter haben, verteilt auf ein bis fünf Zimmer. Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt kalkuliert derzeit mit einem Mietpreis von elf Euro pro Quadratmeter. „Das ist nicht billig, aber auch nicht an der Spitze der Lörracher Skala“, sagt Nostadt.

Weberei Conrad

Luftlinie nur einen Steinwurf entfernt liegt das Gebiet „Weberei Conrad“. Dort stehen zwar noch keine Baumaschinen, aber das ganze Projekt ist ausdiskutiert und steht kurz vor dem Baubeginn. Sofern vielbeschäftigte Planer alle Unterlagen rechtzeitig fertigbekommen und sofern es der Wohnbau Lörrach gelingt, rechtzeitig die Aufträge bei vielbeschäftigten Baugeschäften unterzubringen, dann beginnt der Bau Anfang 2019. Die Wohnbau plant dort nach einem Entwurf von K9 Architekten aus Freiburg eine viergeschossige Wohnanlage mit insgesamt 115 Wohnungen. 30 dieser Wohnungen werden auf Wunsch des Gemeinderats zur öffentlichen Förderung angemeldet, was dann die Wohnbau bei der Vermietung auf einen berechtigten Personenkreis festlegt. Sowohl für die Bürgermeisterin als auch für die Wohnbau als Bauherrin ist die Verbindung von Wohnen und Arbeiten wichtig. An der Südwestecke entsteht bekanntlich das siebenstöckige Gebäude des Landratsamts – einschließlich eines kleinen bewirteten Platzes, der urbanes Leben auf diese der Bahn bringen soll.

Lerchenhof

Wie bei allen innerstädtischen Wohnbauten stellt sich sowohl bei Weberei Conrad als auch beim Lerchenhof vis-à-vis der S-Bahn-Haltestelle Museum/Burghof die Frage der Dichte. Es sei immer wichtig, genau das Maß an Auslastung zu erreichen, das verträglich ist und nachhaltig Qualität bietet, sagt Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt zu seinem Projekt Weberei Conrad. Beim Lerchenhof, wo die Baugenossenschaft gerne höher gebaut hätte, spricht Monika Neuhöfer-Avdic beim jetzt gefundenen Maß mit vier bis sechs Geschossen von einer allseits akzeptierten Lösung. Mehr Dichte in Form von höheren Gebäuden wären aus Sicht der Bürgermeisterin zwar denkbar gewesen. Dann aber hätte die Stadt auf einem Wettbewerb bestanden, um trotz Dichte Qualität zu sichern. Die Baugenossenschaft aber wollte mit ihrem Architekten bauen, so dass es bei der jetzigen Kompromissformel bleibt.

Nördlich Engelplatz

Ein solcher Wettbewerb hat im Bereich „Nördlich Engelplatz“ ein Ergebnis gebracht (siehe Skizze unten). Die Jury ermuntert jedoch die Sieger, an der Wallbrunnstraße „mehr Dichte zu wagen“, wie Neuhöfer-Avdic sagt. Auch deswegen wird es noch eine Weile gehen, bis dieses Projekt umgesetzt wird. Offen ist auch, ob sich die Stadt bei diesem privaten Projekt beteiligt, indem sie in der Tiefgarage auch öffentliche Parkplätze schafft.

Tumringen

Fast fertig ist das Zehnjahresprojekt der Wohnbau in Tumringen. Zuerst wurden 14 Millionen Euro in die Aufwertung der Wohnblocks an der Teichstraße gesteckt, dann kam für die gleiche Summe der Neubau Mühlestraße und jetzt ist der Schlussstein rund um das Gasthaus Mättle an der Reihe. Dafür gibt die Wohnbau noch einmal zehn Millionen Euro aus. Insgesamt wurden somit 270 Wohnungen gebaut oder hergerichtet. Und aus der einst gemiedenen Wohngegend ist, wie Nostadt sagt, „ein phantastisches Quartier“ geworden.

