von Willi Adam

Lörrach (dam) Wann auch immer in Lörrach das Stichwort Wohnraumproblematik fällt, wird im nächsten Atemzug der Name Wohnbau Lörrach genannt. Das Unternehmen wird von Kommunalpolitikern immer wieder gerne als wohnbaupolitisches Instrument bezeichnet. Dies gilt neben der Instandhaltung von Wohnungen mit bezahlbarer Miete vor allem für die Neubautätigkeit. Mit einem Überschuss aus dem Geschäftsjahr 2018 hat die Wohnbau ihre Form weiter verbessert, um die politisch gewollten Investitionen zu bewältigen.

In ihrem am Montag verbreiteten Geschäftsbericht stellt die Wohnbau Lörrach ihre aktuelle Leistungsfähigkeit mit nüchternen Worten dar: „Bei insgesamt guten Rahmenbedingungen verlief das abgelaufene Geschäftsjahr für die Wohnbau Lörrach erfolgreich. Die gesteckten Gewinnziele wurden erreicht.“ Weil dieser Gewinn – etwa eine Million Euro – nicht an die Gesellschafter (Städte Lörrach und Schopfheim sowie Sparkasse Lörrach-Rheinfelden) ausgeschüttet wird, sondern in die Rücklagen fließt, hat sich auch die Eigenkapitalsituation verbessert. Das Verhältnis des Eigenkapitals (rund 32 Millionen Euro) an der Bilanzsumme (190 Millionen Euro) stieg 2018 von 16,4 auf 17 Prozent. Mit dieser Quote falle die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens „immer noch deutlich unterdurchschnittlich“ aus. „Dennoch unterstützt diese Entwicklung die Realisierung des geplanten Mietwohnungsprogramms“. 2018 hat die Wohnbau für rund 5 Millionen Euro neu gebaut. Die Finanzierung der 2019 anstehenden Neubauten sei gesichert, heißt es im Wohnbau-Geschäftsbericht.

In den nächsten Jahren geht das Investitionsprogramm in größerem Umfang weiter. So wird mit dem Projekt Mättle das insgesamt 40 Millionen Euro schwere Investitionspaket in Tumringen abgeschlossen. Im Herbst beginnen die Bauarbeiten beim Gebiet Weberei Conrad, wo das neue Dienstgebäude des Landratsamts und eine Wohnanlage entstehen (46 Millionen Euro). 23 Millionen investiert die Wohnbau derzeit in Schopfheim (Eisweiher). Weitere aktuelle Projekte sind in der Austraße (Stetten) und in der Ortmannstraße (Brombach). Auch die Instandhaltung geht im großen Stil weiter. 43 Prozent der Mieteinnahmen steckt die Wohnbau in die Instandhaltung.

Die Wohnbau bezeichnet im Geschäftsbericht den Verkauf von Wohnungen aus dem Bestand als eine Voraussetzung dafür, das Kapital für die künftigen Investitionen in neue Mietwohnungen zu erwirtschaften. Diese Strategie sei nachhaltig, weil auf längere Sicht mehr Wohnungen neu gebaut und erworben worden seien, als durch Verkauf aus dem Bestand abgehen. Seit Beginn der Verkäufe (535 Wohnungen) habe die Wohnbau 710 Mietwohnungen neu gebaut und 394 gekauft. Derzeit verkauft das Unternehmen Mietwohnungen am Niederfeldplatz. Die Reaktionen seien positiv, schreibt die Wohnbau. Viele Mieter würden ihre Wohnungen kaufen wollen.

Während 2018 deutlich weniger Umsatz beim Bauträgergeschäft zu verzeichnen war – derzeit ist kein Objekt im Angebot – wächst der Umsatz beim Kerngeschäft Hausbewirtschaftung. Hier stiegen die Umsätze leicht auf 24,4 Millionen Euro. Nach einem Minus von 550 000 Euro in 2017 steht jetzt wieder ein Plus von 185 000 Euro unter dieser Rubrik.