von Alina Schneider

Im Sommer ziehen die hohen Temperaturen die Menschen ans Wasser. In Lörrach sind deshalb die Stellen belebt, an denen die Wiese zugänglich ist. An der Rossschwemme bei der Tüllinger Brücke treffen sich zu unterschiedlichen Zeiten Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Doch die Stege bei der Rossschwemme leiden manchmal unter ihrem Erfolg. Müll und Sachbeschädigungen trüben das Bild. Alina Schneider hat einen typischen Tag am Wieseufer beobachtet.

Am Freitagnachmittag ist auf den Stegen schon viel los. Um 17 Uhr. Ein Mädchen, liegt auf den Planken, liest ein Buch und genießt die beruhigenden Geräusche des Wassers und der Natur. Nebendran sitzen zwei junge Frauen und unterhalten sich. Sie finden, dass dieser Ort schön ruhig, aber dennoch nah an der Stadt ist, so dass man schnell herkommen kann. „Das Wasser kühlt das Ganze ab“, sagt eine der Frauen.

Damit kann sie nur den Anblick gemeint haben, denn die Wiese ist in den Sommermonaten an dieser Stelle maximal knietief. Baden ist auf Grundlage einer EU Verordnung verboten, wie es auf einem Schild heißt. Das Schild ist komplett übersprüht und unleserlich. Die Verordnung spielt in der Praxis sowieso gerade keine Rolle, weil Baden bei diesem Wasserstand nicht geht. Außerdem wolle sie die Fische nicht stören, sagt eine Besucherin.

Um diese Uhrzeit ist die Rossschwemme noch ein Ort zum Entspannen. Das ändert sich am Abend, wenn sich vor allem Jugendliche dort treffen. „Wir gehen schon seit zehn Jahren an diesen Ort“, berichtet ein junger Mann, der mit seinem Kumpel am Wasser sitzt. Die Rossschwemme hat für viele Lörracher eine längere Tradition. Die Stege aber sind ein Projekt von „Wiesionen“ und erst seit ungefähr zehn Jahren benutzbar. Das Ziel, Stadt und Fluss wieder zusammenzubringen, wurde erreicht.

Mittlerweile ist es 20 Uhr. Der Tag neigt sich dem Ende zu und die Sonne geht langsam unter. Währenddessen kommen viele Jugendliche an die Stege, um sich dort mit Freunden zu treffen. Für Essen und Trinken ist gesorgt und die Musikbox darf dabei auch nicht fehlen. Die Stege ziehen die Jugendlichen von der ganzen Stadt an, um dort in der freien Natur ungestört feiern zu können. An diesen Tagen kommt es vor, dass alle Stege von weiteren Jugendlichen besetzt sind, was kein Problem darstellt.

Nicht jeder nimmt seinen Müll nach dem Feiern wieder mit. | Bild: Jonas Hirt

Wenn kein Platz mehr vorhanden ist, kommen die Gruppen auch mal ins Gespräch miteinander und feiern zusammen. Die gute Laune aller Beteiligten ist zu hören und zu spüren. An solchen Abenden wird aber viel Müll produziert, und die Menge an Menschen bringt auch eine gewisse Lautstärke mit sich. Bislang kam es an Wochenenden dennoch kaum zu Lärmbeschwerden bei der Polizei, wie die Stadt Lörrach auf Nachfrage mitteilt. Anders sieht es bei den Hinterlassenschaften aus: „Zum Thema Müll kann der Werkhof definitiv ein erhöhtes Aufkommen verzeichnen – wie bei allen attraktiven Außenanlagen im Stadtbereich.“ Der Schwerpunkt sei nach den Wochenenden. Reste wie Plastikbecher, Verpackungsmüll oder Einweggrills, „die teilweise auch Brandflecken hinterlassen“ sind laut der Stadtverwaltung vermehrt vorhanden.

Brandflecken auf den Stegen

Die Besucher der Rossschwemme haben jedoch Ideen, wie die Probleme gelöst werden könnten. Würde die Stadt Grillstellen anlegen, gäbe es keinen Grund mehr, auf den Stegen ein Feuer anzuzünden, schlägt eine Nutzerin vor. Dann müssten sich die Leute auch keine Einweggrills mitbringen, was dann auch für weniger Müll sorgt. Andere Jugendliche sagen, es wäre gut, wenn es noch mehr Stege gäbe, oder wenn die Stadt noch an anderen Stellen das Ufer der Wiese zugänglich macht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein