Lörrach Wiesentalstrecke: Bei der S5 auf einer Linie

Weil am Rhein verfolgt Pläne auf der Wiesentalbahn mit Sorge und wünscht Lörracher Solidarität.

Lörrach/Weil am Rhein – Die Stadt Weil am Rhein sorgt sich um ihre S-Bahn-Anbindung und setzt auf die Lörracher Solidarität. Verbesserungen auf der S6 sollen nicht zu Lasten der S5 gehen. Diese Linie, die tagsüber im Halbstundentakt zwischen Weil am Rhein und Steinen pendelt, soll auch künftig im 30-Minuten-Takt fahren – unabhängig von zusätzlichen Zügen und neuen Haltepunkten, die auf der S6 zwischen Basel und Zell geplant oder gefordert werden. Der Oberzentrumsausschuss hielt am Mittwochabend diese gemeinsame Position in einer Erklärung fest.

Die Initiative, diesen Beschluss im Oberzentrumsausschuss der beiden Nachbarstädte zu fassen, ging von der Stadt Weil am Rhein aus. Hintergrund sind die Ausbaupläne für die S6 (Wiesentalbahn), für die der Zweckverband Regio-S-Bahn derzeit die Machbarkeit einer Taktverdichtung und vor allem den Bau weiterer Haltepunkte untersuchen lässt. Dabei geht es vor allem eine neue Station beim zukünftigen Zentralklinikum im Lörracher Osten, der für die Stadt Lörrach erste Priorität hat.

Eine weitere Station bei der Landesgrenze (Zollweg) steht ebenfalls auf der Lörracher Wunschliste, sie würde im Zweifelsfall jedoch zurückgestellt. Dritter geplanter Haltepunkt ist Maulburg-West. In Sachen Taktverdichtung kamen jüngst von Schweizer Seite und vom Land bereits positive Signale für eine mögliche Kostenübernahme – vom Land allerdings nur bis Lörrach-Hauptbahnhof. Aus Weiler Sicht könnten all diese Überlegungen Folgen für die S5 (Gartenbahn) haben. „Dies darf aber in keinem Fall dazu führen, dass der jetzige Takt der S5 negativ verändert wird“, heißt es dazu in der Erklärung, die vom Oberzentrumsausschuss ohne Widerspruch mitgetragen wird, wenngleich der Lörracher Stadtrat Günter Schlecht (SPD) die Formulierung als „etwas hart“ empfand.

Der Weiler OB Wolfgang Dietz betonte, es gehe darum, klar gegen mögliche Verschlechterungen Position zu beziehen. „Wir brauchen auf der S5 mindestens den 30-Minuten-Takt“, sagte Dietz. Die Stadt Weil habe den Klinik-Standort Lörrach unterstützt und wünsche sich nun Rückendeckung von Lörrach, zumal die Weiler Anbindung ans Klinikum über die S5 erfolge. Wie der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz in der Sitzung deutlich machte, müsse Lörrach zweigleisig fahren: Keine Verschlechterung auf der S5 und Ausbau der S6, lautet seine Formel. Dass Lörrach derzeit mehr Augenmerk auf die S6 legt, war im Oberzentrumsausschuss jedoch auch unüberhörbar. Lutz sprach im Zusammenhang mit der Absichtserklärung des Landes, den Viertelstundentakt auf der S6 nur bis Lörrach-Hauptbahnhof finanzieren zu wollen, sogar von einem „Schildbürgerstreich“. Bei täglich 20 000 Fahrgästen seien Maßstäbe wie in Ballungsräumen erreicht. Deshalb müsse es einen Viertelstundentakt – und zwar über den Abschnitt Basel-Lörrach-Hauptbahnhof hinaus.