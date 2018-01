Lörrach Wie die Stadt Lörrach die nächsten Jahre ihr Gesicht verändert

Das Zentrum von Lörrach steht vor einem markanten gestalterischen Wandel. Alle Einzelheiten erfahren Sie hier.

Beim Wohnungsbau ist dieses Jahr in Lörrach noch nicht der große Durchbruch gelungen. Im Haagener Baugebiet Belist werden die Grundstücke nun verkauft, die Voraussetzungen dafür wurden aber schon früher geschaffen. 2017 sind dennoch wichtige Projekte fertig gestellt worden oder zumindest in die Wege geleitet: das zentrale Kreisklinikum, das „Lö“ auf dem Post-Areal, die Planungen für das Conrad-Areal mit 120 Wohnungen, Hotel Steigenberger Stadt Lörrach, Zollquartier, die Mehrzweckhalle in Brombach und der Ausbau des Aichele-Knotens.

Das Gesicht der Stadt verändert(e) sich durch diese Projekte deutlich. Im Zentrum wurden und werden am Aichele-Knoten, mit der Bebauung der Areale Post und Alte Weberei Conrad sowie mit dem Hotel Steigenberger Stadt Lörrach starke städtebauliche Akzente gesetzt. Der Meeraner Platz wird an die Innenstadt angebunden, statt des Zweckbaus der Post entsteht dort ein Gebäude für Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen, während auf der Ostseite der Bahn auf dem früheren MMZ-Gelände mit Wohnungen und der Außenstelle des Landratsamts sowie dem neuen Hotelturm ein frischer Wind weht. Auch der heruntergekommene südliche Stadteingang an der Schweizer Grenze wird in den nächsten Jahren repräsentativ gestaltet. Damit einhergehen könnte vielleicht sogar eine weitere S-Bahn-Station am Stettener Zoll.

Nach Jahrzehnten des Wartens, Bittens und Klagens rollen in Brombach inzwischen die Bagger. Der Bau der von den Vereinen ersehnten Mehrzweckhalle mitten im größten Lörracher Ortsteil hat begonnen. In emotionaler Hinsicht ist das besonders für die Handballer ein Höhepunkt.

Die Bedeutung des zentralen Kreisklinikums überragt dies alles – ein Meilenstein in der Stadtgeschichte. Das Krankenhaus zieht ins Entenbad um und macht damit langfristig auch den Weg frei für eine neue Nutzung des jetzigen Klinikstandorts mitten in der Stadt mit dem angrenzenden Vogelbach-Areal: Dort wird der Weg für die größte innerstädtische Lörracher Nachverdichtung geebnet, seit Architekten Zeichenbretter nutzten.