von Sabine Ehrentreich

Die Gewichtung in der Schulentwicklung verschiebt sich: Lange steckte die Stadt viel Energie in den Kampf um eine zweite Realschule, die das Kultusministerium ihr freilich verwehrt.

Dafür klang es, als führe die Stadt die Werkrealschule (WRS) nur weiter, weil das Land den Fortbestand dieser Schulart fordert. Inzwischen spricht sich Gerhard Bukow, Leiter des Fachbereichs Jugend/Schulen/Sport, dafür aus, die WRS in Brombach auszubauen und so an der Hellbergschule Stück für Stück zu einem Verbund aus Real- und Werkrealschule zu kommen.

Dies ist nicht nur der Erkenntnis geschuldet, dass eine zweite Realschule kurzfristig nicht durchzusetzen ist und eine Außenstelle der Theodor-Heuss-Realschule an der Hellbergschule, wie sie das Kultusministerium vorgeschlagen hat, zu viele Nachteile hat. Fakt sei vor allem, sagt Gerhard Bukow, dass die Werkrealschule „gebraucht wird“. Zwar gibt es seit Jahren nur eine fünfte Klasse von mäßiger Größe, doch viele Wechsler von der Realschule, vereinzelt sogar vom Gymnasium, ändern das Bild in den höheren Stufen. Von Jahr zu Jahr mehr Schüler wechseln in den Klassen 6 und folgende nach Brombach. Gab es das früher kaum und waren es im Schuljahr 2016/17 nur 13, so kamen im Jahr danach bereits 58 Schülerinnen und Schüler hinzu. Vom Schuljahr 2018/19 ist erst das erste Halbjahr ausgewertet, da waren es 29.

In den nächsten Jahren werden die Zahlen steigen, ist Bukow überzeugt: Alle anderen Werkrealschulen nicht nur in Lörrach, sondern im ganzen Landkreis laufen aus. Damit ist die Hellbergschule demnächst „die letzte ihrer Art“. Folge: Auch Kinder aus Maulburg und Schopfheim, aus Weil am Rhein oder dem Oberen Wiesental wechseln nach Brombach. Weil also die Werkrealschule nötig sei und wachsen wird, müsse man etwas für sie tun, ist Bukow überzeugt. Der stufenweise Ausbau steht an, das betrifft nicht nur die Fachräume. „Die Werkrealschule wird stärker werden“, resümiert Bukow. „Folglich müssen wir sie auch stärken.“ Damit verbaue sich die Stadt nicht die zweite Realschule – im Gegenteil. Nur der Weg dorthin sei ein anderer.

Das Ziel, im Osten der Stadt zu einer zweiten Realschule zu kommen, gibt die Stadt also nicht auf. Ob es einen neuen Antrag an das Kultusministerium geben wird, soll aber der neue Gemeinderat entscheiden, der im Mai gewählt wird. Unabhängig davon heißt das Ziel des Fachbereichsleiters: Ausbau der Werkrealschule „mit möglichst viel Realschule“, mittelfristig werde es dort dann auch eine Realschule geben. Ohnehin könne man an der WRS den Realschulabschluss machen und an der Realschule den WRS-Abschluss – nach dem gleichen Bildungsplan und nach Veränderungen im Lehramtsstudium auch nach und nach mit Lehrern, die die gleiche Ausbildung haben.

Dass die Theodor-Heuss-Realschule eine Entlastung brauche, zeigten die Zahlen, sagt Bukow. Wie die WRS kommen im Laufe der Schuljahre an der Realschule viele Quereinsteiger an – die Mehrzahl von den Gymnasien, aber auch zugezogene Kinder und Einzelne von der WRS und der Gemeinschaftsschule. Im Schuljahr 2016/17 kamen, verteilt auf alle Jahrgangsstufen, 50 Schüler dazu, im Folgejahr waren es 63, im ersten Halbjahr 2018/19 dann 29. Zwar verlassen auch Kinder die Realschule Richtung WRS, aber „das gleicht sich bei Weitem nicht aus“, sagt Bukow.

Die Veränderung an WRS und Realschule über die Jahrgänge hinweg sieht auch Schulamtsleiter Hans-Joachim Friedemann – vor allem für die Werkrealschule. „Ab Stufe sieben laufen der Schulleiterin die Klassen voll“, sagt er. Für die Realschule werde von der Schulverwaltung argumentiert, dass es nicht nur Zugänge, sondern auch Abgänge gebe, doch das sei schwer kalkulierbar. Lörrach sollte, findet er, beim Bedarf eher mit dem Einwohnerzuwachs argumentieren, den die neuen Baugebiete in den nächsten Jahren bringen werden. Lörrach wächst. Das muss sich in der Schullandschaft abbilden.

