von Kathrin Ganter

Lörrach – „Nur“ noch Kleintierzentrum ist die bisherige Kleintierklinik von Andreas Kása in Lörrach. Allerdings muss „nur“ in Anführungszeichen gesetzt werden. Denn außer, dass das Team keinen 24 Stunden/365 Tage-Notdienst mehr an bieten kann, hat sich dort nichts geändert. Aufgrund der derzeitigen Arbeitsgesetze sei das nicht möglich, sagt Andreas Kása. Durch das rollierende Notdienstsystem aller Tierärzte im Kreis Lörrach ist aber gewährleistet, dass Miezi und Fido immer Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen.

Nahezu alles, was es in der Humanmedizin gibt, gibt es mittlerweile auch für Tiere. Das Kleintierzentrum ist mit EKG, einem Computertomographen, Operationssälen und einem eigenen Labor ausgestattet. Gerhilde Kása ist auf Augenheilkunde spezialisiert, Corinna Kása auf Herzerkrankungen, Andreas Kása ist Chirurg und Orthopäde. Vormittags wird operiert, Bandscheiben und Kreuzbandrisse, was eben so anfällt. Mittags können die Besitzer ihre Tiere schon wieder mit nach Hause nehmen, für die intensivmedizinischen Notfallpatienten gibt es eine überwachte Station. Bisweilen fahren Haustierhalter hunderte Kilometer, um ihre Lieblinge bei Kása behandeln zu lassen. Die Klinik hat weit über Lörrach hinaus einen hervorragenden Ruf.

Aber sie ist keine Klinik mehr. Denn die Zulassung bekommt in Baden-Württemberg nur, wer rund um die Uhr einen Notdienst anbietet. Das schaffen die sieben Tierärztinnen und Andreas Kása nicht. „Es müssten doppelt so viele Ärzte sein“, sagt er. Nach einer Schicht stehen ihnen elf Stunden freie Zeit zu, der Bereitschaftsdienst zählt als Schicht. Den Stress einer großen Notaufnahme hatten die Bereitschaftsärzte nicht, erklärt Kása. Etwa ein bis zwei Patienten seien es täglich vor Mitternacht gewesen. Und in der Zeit nach Mitternacht ein bis zwei pro Woche. Die Ärzte hätten also nicht durchgehend arbeiten müssen, sondern auch schlafen können. Aber Gesetz ist Gesetz. In Bayern musste ein Tierarzt 36 000 Euro Strafe zahlen wegen des Verstoßes gegen das Arbeitsschutzgesetz, sagt Andreas Kása. Das gab ihm zu denken.

Den Notdienst teilen sich die 18 Tierarztpraxen im Landkreis. Via Telefon und im Internet (siehe Info) können sich Tierhalter informieren, wer Dienst hat. Von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 8 bis 23 Uhr ist der Notdienst besetzt. Außerhalb dieser Zeit sind die Tierklinik Partners in Wehr und die Tierklinik Frank in Freiburg im Einsatz. Auch die Tierklinik Basel bietet einen Rund-um-die-Uhr-Service. Dort kostet die Notfalltaxe aber 220 Franken.

Bei allen Notdiensten sei es hilfreich, zunächst anzurufen, sagt Andreas Kása: „Am Telefon kann man schon viel klären, zum Beispiel, ob Personal dazugeholt werden muss.“ Oder ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt. Denn zum Notdienst werden auch Tiere gebracht, die durchaus in den regulären Sprechzeiten hätten behandelt werden können. „Manche missbrauchen das“, sagt Kása, „ein Durchfall ist zum Beispiel kein Notfall“. Tiere sind jedoch auch immer mehr Familienmitglieder, wenn sie leiden, leiden ihre Menschen mit. Das führe bei einigen zu einer hohen Erwartungshaltung.

Mittlerweile ist es fast ein reiner Frauenberuf

Bislang gebe es im Landkreis Lörrach genügend Tierärzte, doch auch hier mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Tierärztinnen – es ist mittlerweile fast ein reiner Frauenberuf – zu finden, sei nicht leicht. Kása bietet die Weiterbildung zum Fachtierarzt an. Dennoch sei es schwer, Stellen zu besetzen. Tierarzt, erklärt er, sei noch immer ein Beruf für Idealisten. Allein die Ausbildung ist lang: Nach 13 Semestern Regelstudienzeit folgt für die meisten die Dissertation und die vierjährige Weiterbildung zum Fachtierarzt. „Immer mehr Tierärzte spezialisieren sich“, erklärt Andreas Kása.

Und noch ein Schicksal teilen sie mit den Humanmedizinern: Dr. Google. Sehr viele Tierhalter holen sich Informationen aus dem Internet. Dadurch seien sie einerseits etwas aufgeklärter, aber: „Man sollte da nicht alles für bare Münze nehmen.“ Ein Beispiel ist das Barfen, das zum großen Trend wurde: die Rohfütterung mit Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse. „Es wurde entwickelt für hochallergene Hunde“, erklärt Kása. Gesunde Hunde so zu ernähren, dazu bestehe keine Notwendigkeit. Und man kann viel falsch machen, so kann es bei Welpen zu enormen Wachstumsproblemen führen. Hunde stellen übrigens den größten Anteil der Patienten in Kleintierzentrum. Noch. Denn die Katzen sind auf dem Vormarsch. Gefolgt von allerlei anderen Heimtieren.