von Heidemarie Wussler

Lörrach – Zum 22. Weinmarkt trafen sich am Sonntag viele Lörracherinnen und Lörracher, aber auch Weinliebhaber aus der Umgebung, in Tüllingen. Nicht nur der Wein stand an diesem Tag im Vordergrund, auch die Initiative „Rettet die Bienen“ war ein Thema. Leider kam im Lauf des Tages Regen auf, aber viele Schirme und gedeckte Sitzplätze boten trockene Plätze.

Eröffnet wurde der Weinmarkt mit der Musik der zwei Tüllinger Saxophonisten Gertraude Hagmann und Franz Schubert. Karlheinz Ruser begrüßte die Gäste, darunter Oberbürgermeister Jörg Lutz und die Markgräfler Weinprinzessin Jessica Himmelsbach. Er gab einen kurzen Einblick in die Situation der Reben und erklärte, dass die Winzer kurz vor dem Herbst stehen. Ein normales Jahr war es ohne Hagel, es sieht sehr gut aus in den Reben. Die Weintrinker können sich auf gute Qualitäten freuen. Oberbürgermeister Lutz wies in seiner Rede auf die Lebensqualität von Tüllingen hin. Es sei wichtig, die Tradition des Weinbaus aufrecht zu erhalten und dass die Arbeit auf den Weinbergen weitergehe.

Weinprinzessin Jessica Himmelsbach fand den südlichen Teil des Markgräflerlandes so schön und wollte zusammen mit den Besuchern den Weinmarkt feiern. Ihre Rede hatte aber auch eine ernste Seite. Die Winzer haben große Angst, dass es die Kulturlandschaft nicht mehr gibt, wenn 2021 das Gesetz zum Artenschutz in Kraft tritt, meinte sie. Die darin vorgesehenen Einschränkungen und Verbote machen den Weinbau in manchen Regionen schwierig bis unmöglich, auch im Bio-Anbau, ist Himmelsbach sicher. Die Winzer sind nicht gegen die Biodiversität, sie machen mehr dafür als gemeinhin bekannt ist, so ihr Appell, und jeder solle sich informieren, bevor er seine Unterschrift abgibt.

Karlheinz Ruser kam ebenfalls auf die Diskussion zurück und meinte, der Tüllinger sei ein Vogelschutz- und Landschaftsschutzgebiet, damit sei man mitten drin in der eingeschränkten oder sogar Verbotszone. Er wies auf den Stand von Slow Food hin. Gudrun Heute-Bluhm von der Initiative meinte, innerhalb Slow Food wolle man klarstellen, was die Idee des Volksbegehrens ist, das weiter als die bayerische Initiative gehe. Wichtig sei der regionale Gedanke, gut und fair zu kochen. Dazu gehöre der Weinbau wie auch andere Betriebe. Sie meint aber, dass das Ganze auf der Ebene der Landesregierung bewusster gesehen wird.

Zu der Diskussion passte auch der Stand von Land und Bau des SAK. Leiter Rudi Wasmer hob auf das Thema Nachhaltigkeit ab, das dem SAK wichtig ist. Er stellte die Produkte wie Honig, Wurst und Apfelsaft vor, die regional produziert werden. Im Werden ist eine Kinderfarm auf dem ehemaligen Gelände der Schäferei Rufer. Themen dort werden Ernährung und Schule begegnet Landwirtschaft sein. Er meinte, dass das Ökosystem im Wandel ist, ein vernünftiger Umgang damit sei nötig. „Wir leben in einer Gegend, in der wir uns von allem ernähren können, das muss man erhalten“ so seine Resümee. Angemerkt hat er, dass der SAK Ende des Monats sein 50-Jähriges mit einem Oktoberfest feiert.

Die teilnehmenden Winzer Aenis, Brenneisen, Ernst, Haltinger Winzer, Huck-Wagner, Krebs, Ruser, Röschard, Schneider und Soder treibt die Sorge um den Weinbau ebenfalls um. An jedem Stand lag ein Flyer mit dem Titel „Rettet die Vielfalt unserer Kulturlandschaft“ aus, in dem die Winzer und Landwirte ihre Sicht darstellen. Florian Kaufmann, dessen Vager bereits seit 1992 ökologischen Weinbau betreibt, meinte, ohne Spritzmittel gehe es auch beim Ökowinzer nicht, ohne dass der Ertrag sinke. „Man muss davon leben können“, so seine Einstellung. Diese teilen stellvertretend für alle Winzer auch Margrit und Hans Krebs und Roland Huck. Insgesamt freuen sich die Winzer über einen guten Jahrgang und warten, was das Wetter noch macht. Die Hitze vom vergangenen Jahr, wo die Lese bereits im August begann, gab es heuer nicht. Kühles Wetter bekommt dem Aroma und die Weine werden fruchtiger. Das Naturprodukt Wein braucht Geduld, jedes Jahr aufs Neue.

Die Bewirtung übernahmen wie gewohnt das Wiistüble Trefzer, das Gasthaus Maien und die Chäschuchi Gersbach. Einige Mitglieder der Markgräfler Trachtengruppe mischten sich unter die Besucher und boten mit ihren Trachten ein schönes Bild. Erstmals dabei war Wolfgang Sprich, der einen Ausschnitt aus seinem Weinbaumuseum zeigte. Er ist bekannt als engagierter Anbieter von vielerlei selbst gemachten Säften auf dem Wochenmarkt. So verband sich der Wochenmarkt mit dem Weinmarkt, der an die 600-jährige Tradition als Marktstadt anknüpft.