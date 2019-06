von Peter Gerigk

Lörrach – Trinksprüche gibt es viele und auch derbe. Die Badische Weinprinzessin Hannah Herrmann zitierte bei der Eröffnung des Lörracher Weindorfs am Mittwochabend ein Sprüchlein, das sie in ihren zwei Jahren als Weinhoheit stets begleitete und der feineren Sorte von Trinksprüchen angehört: „Nette Leut‘ und guter Wein sollten stets zusammen sein.“ Die Voraussetzungen dafür sind auf dem Alten Marktplatz geschaffen, wie Hannah Herrmann bei ihrer letzten Amtshandlung mit dem Krönchen auf dem Kopf ebenfalls erklärte.

Der südlichste Fleck des Markgräflerlands, wo die angebotenen 100 Weine und Sekte herkommen, bietet laut Hermann eine perfekte Grundlage für einen frisch-fruchtigen, aber auch auftrittsstarken Gutedel und klassische Burgundersorten. Man schmecke, dass der Ausbaustil des Gutedels in der Region um Lörrach von der Schweiz beeinflusst ist. Das komme ihm zugute.

Herrmann ist aus Müllheim-Niederweiler und eröffnete schon im Vorjahr das Weindorf, damals als Markgräfler Weinprinzessin. Am Freitag endet ihre Amtszeit. Das Weindorf gefalle ihr ausgesprochen gut, sagte sie: „Hier sieht man, dass Lebensfreude da ist, und dann darf ein Schluck Wein nicht fehlen.“ Sie appellierte an die Besucher, keine Scheu zu haben, mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen. Sie sollten fragen und probieren, um zu entdecken, was ihnen schmeckt. Den Gästen viel Spaß wünschten auch Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, Michael Kauffmann, der Leiter des Dezernats Ländlicher Raum im Landratsamt Lörrach, und Thomas Wagner als Geschäftsführer der AG Weindorf. Neuhöfer-Avdic erzählte von einem „schönen Kompliment“ des Basler Grossratspräsidenten Heiner Vischer. Er habe dieser Tage beim Besuch in Lörrach gesagt, diesseits der Grenze könne man besser Wein machen als jenseits davon. Sie drückte auch ihre Freude darüber aus, dass auf dem Weindorf regionale Produkte angeboten werden. Michael Kauffmann lobte einerseits die enge Kommunikation zwischen Winzern und Verbrauchern, wies andererseits aber darauf hin, dass Landwirte aus anderen Bereichen darauf nur neidisch sein könnten. Bei Milch etwa sei dies nicht so gegeben wie beim Wein.

Weindorf und Stadtlauf befinden sich seit jeher in einer Liaison. So wird den Läufern auch heute Abend, Donnerstag, ein großes Publikum in der Stadtmitte beschert – und den Gästen des Weindorfs auch ein sportliches Rahmenprogramm. Für Livemusik und Kochshows sorgt die AG Weindorf ohnehin schon.

Das Weindorf ist geöffnet heute, Freitag, 7. Juni, 17 bis 24 Uhr; 19.30 Uhr Bändisch, Brita Sperling Band; Samstag, 8. Juni, 10 bis 24 Uhr; 10.30 bis 13 Uhr Sektfrühstück mit Musik, 10.30 Uhr Steffi & Salz, 14.30 bis 18.30 Uhr Naturenergie Grillshows/Kochvorführungen, 19.30 Uhr Enrico & Mike.