Lörrach Weichenstellung für Weihnachtsmarkt

Der Gemeinderat entscheidet, ob am Konzept festgehalten wird. Freie Wähler und Grüne kritisieren hohen städtischen Zuschuss.

Die Beschicker des Weihnachtsmarkts sollen nicht mehr frieren. Die Stadtverwaltung will ihnen das Beheizen der 95 Hütten mit Strom ermöglichen und dafür eine vorübergehende Infrastruktur schaffen. Dass mit einer deutlichen Erhöhung des städtischen Zuschusses für den Markt zu rechnen ist, kritisieren die Fraktionen der Freien Wähler und Grünen. Sie fordern daher ein neues Konzept, während die CDU-Fraktion daran festhalten will, wie es die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage der Gemeinderatssitzung am Donnerstag vorschlägt.

40 000 bis 70 000 Euro mehr könnten die Stromversorgung und die Miete der Hütten, deren Vergabe neu ausgeschrieben wird, laut Schätzung der Stadtverwaltung kosten. Damit stiege der städtische Zuschuss laut der Berechnung der Grünen auf 140 000 Euro. Dieser Zuschuss betrug in den Vorjahren 74 000 Euro (2016) und 87 700 Euro (2017), im aktuellen Haushaltsplan veranschlagt sind 119 000 Euro. Dem stehen in diesen drei Jahren Einnahmen aus der Standmiete von jeweils 65 000 Euro gegenüber.

Oberbürgermeister Jörg Lutz verteidigte beim Mediengespräch am Mittwoch die hohen städtischen Ausgaben. „Ich bin tief davon überzeugt, es wäre kein guter Schritt für die Einkaufsstadt und für diese Traditionsveranstaltung“, den Weihnachtsmarkt nur in seiner kleinen Version auf dem Alten Marktplatz beizubehalten und auf die Ausdehnung bis zum Senser Platz zu verzichten. Nur dies könne signifikant die städtischen Kosten verringern. „Das haben wir vor- und rückwärts geprüft.“

Diese deutliche Verkleinerung würde nach Ansicht der Stadtverwaltung den Weihnachtsmarkt „ins Mark treffen“, sagte Lutz. Stattdessen nur ein paar Hütten in der Tumringer Straße wegzulassen, rette die Kosten nicht. Man könne dies auf den Nenner bringen: Dadurch würde nur wenig gespart, ginge aber viel verloren.

Wohl wissend, dass im Gemeinderat und bei der Stadtverwaltung noch keine einheitliche Meinung in dieser Frage herrscht, verteidigt der Oberbürgermeister die Ausgaben als aktives Stadtmarketing. Die Einkaufsstadt profitiere von diesem Markt, trotz des gesunkenen Franken-Kurses ziehe er unter anderem viele Besucher aus der Schweiz an. Wie attraktiv der Markt ist, hätten ihm im Vorjahr die vielen Rückmeldungen von Besuchern gezeigt.

Immer wieder sei die Frage gestellt worden: Warum gibt es den großen Weihnachtsmarkt nur ein paar Tage und nicht länger? „Dieser Meinung sind wir im Grunde auch“, sprach Lutz für die Stadtverwaltung. Der Weihnachtsmarkt sei ein Aushängeschild für die Stadt. Die zu erwartende Kostensteigerung gehe vom schlechtesten Szenario aus. Mehr werde es sicher nicht. „Wir freuen uns, wenn es weniger wird.“

Der CDU ist der Weihnachtsmarkt, den es schon seit mehr als 40 Jahren in Lörrach gibt, viel wert. Er habe sich mittlerweile, auch seiner Angebotsvielfalt wegen, zu einer Veranstaltung entwickelt, die ihren festen Platz im Terminkalender der Stadt habe und weit über die Region hinaus bekannt sei. „Deshalb muss er in der bisherigen Form erhalten werden“, so die Ansicht der CDU-Fraktion.

Sie plädiert dafür, den Händlern und ihren Angestellten den nötigen Strom zum Beheizen der Hütten zur Verfügung zu stellen und auch den Hüttenvertrag, wenn nötig deutschlandweit, neu auszuschreiben. Pitt Höfler erinnerte daran, dass der attraktive Weihnachtsmarkt der Einkaufsstadt Lörrach erheblichen wirtschaftlichen Nutzen bringe und die nun nötigen Investitionsmaßnahmen sich also durchaus rechtfertigen ließen.