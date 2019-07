von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Heiß hat die Amtszeit des neuen Gemeinderats begonnen – bei rekordverdächtigen Temperaturen wurde am Donnerstag das Gremium in seiner neuen Zusammensetzung verpflichtet. Heiß wird es bestimmt auch in den nächsten fünf Jahren hier und da mal zugehen, wenn der grüner gewordene Rat Themen diskutiert.

766 Beschlüsse hat der Gemeinderat in den vergangenen fünf Jahren gefasst, dazu 86 Anträge gestellt und jede Menge Anfragen. Das Thema Wohnen und Verkehr, das Klinikum, die Schulentwicklung und die Haushaltskonsolidierung, die Aufnahme Geflüchteter, die Wahl der Bürgermeisterin oder Bürgerbeteiligung – dies und vieles mehr beschäftigte den Rat. Nun ist es für acht der „alten“ Mandatsträger zu Ende.

„Wandel gehört dazu in einer Demokratie“ – mit diesen Worten leitete Oberbürgermeister Jörg Lutz die Verabschiedung ein. Ulrich Heuer, Hannelore Roßkopf, Uwe Claassen und Leonie Wiesiollek hatten nicht mehr kandidiert, Oliver Lehmann, Heinz-Peter Oehler, Chris Kiefer und Hans-Peter Pichlhöfer hatten den Wiedereinzug verpasst – sie alle wurden mit herzlichen Worten und Dank aus dem Gremium verabschiedet. Hannelore Roßkopf und Ulrich Heuer wurden für 20 Jahre in diesem Ehrenamt mit der silbernen Ehrennadel des baden-württembergischen Städtetages geehrt. Auch Bernhard Escher, der im Amt bleibt, bekam diese Würdigung. Margarete Kurfeß und Gerd Wernthaler sind sogar schon seit 25 Jahren im Gemeinderat.

Die Mitgliedschaft im Gemeinderat sei „kein Amt für Kurzatmige“, gab Oberbürgermeister Jörg Lutz den „Neuen“ mit auf den Weg. Auch Bedenkenträger, die nicht den Mut zu einer Entscheidung haben, und Menschen mit Scheuklappen seien hier nicht gut aufgehoben. Er bat das Gremium, das nun für die nächsten fünf Jahre „das Hauptorgan der Gemeinde“ sein wird, seitens der Verwaltung um einen Vertrauensvorschuss. Ulrich Heuer, der für die Scheidenden sprach, schaute auf seine Anfangszeit als Gemeinderat zurück. Ausschließlich Männer in den Spitzenämtern, keine Damentoilette im 11. Stock, dafür Zigarettenqualm und Schorle in den nichtöffentlichen Sitzungen – es habe sich viel verändert seither. Er habe Höhen und Tiefen erlebt. „Wir hatten fette Jahre, aber ich warne vor Übermut“, sagte Heuer, und mahnte, nie das Ganze aus dem Blick zu verlieren. Er wünschte dem neuen Gremium Teamgeist und eine glückliche Hand.

Für die Gruppe der acht Neuen sprach Tanja Reinhardt-Albiez. Sie plädierte unter anderem dafür, fraktionsübergreifend miteinander zu reden, Sachthemen über Ideologie zu stellen, auch mal Vorurteile über Bord zu werfen, die Anliegen der Jungen im Blick zu behalten. Während übrigens unter den verbleibenden Gemeinderäten je zwölf männlich und weiblich sind, sind unter den acht neuen nur zwei Frauen.

Die Wahlen gingen glatt durch. OB-Stellvertreter sind Margarete Kurfeß, Petra Höfler, Hubert Bernnat und Matthias Lindemer, die Ortsvorsteher und ihre Stellvertreter wurden wie vorgeschlagen bestätigt. Der Antrag der Freien Wähler, den Ausschuss für Umwelt und Technik und den Hauptausschuss zu verkleinern, wurde klar abgelehnt. Die Mitglieder des Ältestenrates, der Ausschüsse, Aufsichtsratsgremien, Beiräte und weiteren Gremien wurden ohne Gegenstimmen wie vorberaten gewählt.