von Thomas Loisl Mink

„Völlig unabhängig vom Motiv: Was Sie getan haben, ist eindeutig Betrug und Urkundenfälschung“, stellte Richter Dietrich Bezzel am Ende der Verhandlung fest. Ein heute 78-jähriger Mann hatte über viele Jahre hinweg seine schwer pflegebedürftige Frau gepflegt. Weil er sich währenddessen über deren private Krankenversicherung geärgert hatte, reichte er Rezepte zur Abrechnung ein, die er bei der Apotheke gar nicht eingelöst hatte. 88664 Euro hat er so ergaunert. Deswegen wurde er zu 22 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Aufgefallen ist der Betrug der Versicherung, bei der die Frau privat krankenversichert war, im Juni 2014. Alle Medikamente, die es gibt, werden mit so genannten Pharmazentralnummern (PZN) versehen, berichtete der Jurist der Versicherung, der solche Fälle bearbeitet. Diese wird von der Apotheke bei der Einlösung auf dem Rezept eingetragen. Aufgefallen war ein vom Angeklagten eingereichtes Rezept, wo die PZN nicht zu dem genannten Heilmittel passte. „Wir gingen von einem Schreibfehler aus und riefen bei der Apotheke an“, sagte der Jurist.

Stempel und Zentralnummer gefälscht

Doch bei der Apotheke stellte sich heraus, dass dieses Rezept überhaupt nicht eingereicht worden war. „Ich kann ja nichts verkaufen, was ich nicht selbst eingekauft habe, und wir haben festgestellt, dass wir da gar nichts verkauft hatten“, berichtete die Inhaberin der Apotheke. Das bei der Versicherung zur Erstattung eingereichte Rezept trug aber den Stempel der Apotheke. Bei genauerer Betrachtung sah der anders aus als der Original-Stempel der Apotheke. Das Layout war in Teilen anders, außerdem war die PZN nicht, wie seit 2013 üblich, achtstellig. Der Versicherungsjurist schrieb den Angeklagten zweimal an, doch dieser reagierte nicht. Daraufhin rief er ihn an. „Er war am Telefon wortkarg und nicht besonders freundlich. Er sagte, die Versicherung habe immer wieder Leistungen und Therapieformen abgelehnt, und da sei er auf die Idee gekommen, gefälschte Rezepte einzureichen und sich das Geld durch die Hintertür zu holen“, berichtete der Versicherungsjurist.

Die Frau des Angeklagten war 2001 schwer krank geworden und lag im Wachkoma. Nach längeren Krankenhaus- und Reha-Aufenthalten holte er sie nach Hause und beschloss, sie selbst zu pflegen. Doch die Versicherung habe sich mit den Geldern für ein Krankenbett, für eine Hebe- und eine Waschvorrichtung Zeit gelassen. Auf Nachfrage habe man ihm bei der Versicherung gesagt, er könne seine Frau ja so lange auf eine Matratze auf den Boden legen. „Ich war völlig schockiert.“

Danach gab es immer wieder Streit wegen der Kosten für Therapien, die Familie musste hohe Beträge selbst aufbringen. „Das Verhalten der Versicherung hat mich sehr erbost, und so habe ich mich zu diesem Fehlverhalten hinreißen lassen“, ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger mitteilen. Dabei ging er äußerst geschickt vor. Der gefälschte Stempel unterschied sich nur in Details vom Original, und unter mehr als 1000 Rezepten, die der Mann eingereicht hat, trugen nur vier eine falsche PZN.

Alle vom Angeklagten veränderten Rezepte hatte der Hausarzt tatsächlich ausgestellt. Überwiegend beinhalteten sie Nahrungsmittel für die Magensonde. Tatsächlich konnte die Frau aber weiche Nahrung normal zu sich nehmen, wie die Kriminalpolizei herausfand. Seit 2005 und bis zum Tod der Frau 2014 hatte der Angeklagte immer wieder gefälschte Rezepte bei der Versicherung eingereicht. Der Versicherungsjurist berichtete, ihm gegenüber habe der Angeklagte gesagt, es habe ihm jemand bei den Fälschungen geholfen, der etwa die Hälfte der ergaunerten Beträge erhalten habe. Wer das gewesen sein soll, sagte er aber nicht.

Die knapp 90000 Euro werden eingezogen

Tatsächlich wurde jeweils etwa die Hälfte der Beträge, die die Versicherung überwiesen hat, in bar vom Konto abgehoben. Der Rest des Geldes wurde verbraucht, womöglich zur Lebensführung wie auch für die Pflege der Frau. Gegenstand der Anklage waren nur die Fälle ab Herbst 2012. Teilweise waren die älteren Fälle verjährt, die Erstattungsanträge trugen aber auch erst ab September 2012 eindeutig die Unterschrift des Angeklagten. Doch allein zwischen Oktober 2012 und August 2014 hat der Angeklagte die Versicherung um 88 664 Euro betrogen.

Das Schöffengericht verurteilte den 78-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt, da der Mann nicht vorbestraft war und keine weiteren Straftaten zu erwarten sind. Wegen der langen Verfahrensdauer gelten drei Monate der Strafe als bereits vollstreckt. Staatsanwältin Theresa Barth hatte ein Jahr und elf Monate, Verteidiger Patrick Steiger ein Jahr und acht Monate jeweils auf Bewährung beantragt. Weil das vom Gesetz seit kurzer Zeit vorgeschrieben ist, ordnete das Gericht auch die Einziehung der 88 664 Euro an.