Lörrach Von der Notaufnahme bis zum Herzkatheterlabor: Kreiskliniken zeigen Einblicke

Unter dem Motto „Wir 4 laden ein“ bieten Kreiskliniken und Elisabethen-Krankenhaus interessante Einblicke in ihre Abteilungen.

Unter dem Motto „Wir 4 laden ein – Medizin im Gespräch“ boten die Kreiskliniken am Sonntag einen tiefen Einblick in ihre verschiedenen Abteilungen, Angebote und Arbeitsweisen. Im Kreiskrankenhaus Lörrach stellten Ärzte, Pfleger, Therapeuten sowie andere Spezialisten und Mitarbeiter an Ständen und in Führungen ihre Arbeitsbereiche vor. Erstmals dabei war das St. Elisabethen-Krankenhaus.

Landrätin Marion Dammann freute sich besonders, dass auch die Mitarbeiter des „Eli“ sich an dem Aktionstag beteiligt haben. Schließlich ist es gerade mal vier Wochen her, dass das „Eli“ in die Trägerschaft des Kreises überging. Bundesweit würden Kliniken zusammengelegt. „Es zeugt von Weitsicht, dass wir jetzt schon zusammenwachsen“, sagte die Landrätin. Ziel sei eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung und gute Arbeitsbedingungen. Geschäftsführer Armin Müller lobte die Mitarbeiter: „Sie leisten Großartiges und sind mit Leidenschaft und Herzblut dabei.“

Davon konnten sich auch die Besucher des Aktionstages überzeugen. An mehr als 60 Ständen, in Führungen und Vorträgen stellten die verschiedenen Abteilungen und Stationen ihre Arbeit vor, gaben medizinische Informationen, luden zu Tests ein und ließen bei Mitmachaktionen die Besucher selbst Hand anlegen. So konnte man zum Beispiel an einem Modell selbst ausprobieren, wie minimal-invasiv operiert wird. An Bananen testeten Besucher, wie Schnitte und Wunden vernäht werden. Kinder konnten Teddys verarzten oder an vielen anderen Spielständen mitmachen. Tobias Berberich von Kinder-Chirurgie am Elisabethen-Krankenhaus zeigte, wie Hauttransplantationen vorgenommen werden, wenn diese etwa durch Verbrennungen nötig sind.

Am Stand des Brustkrebszentrums erfuhren Frauen, wie sie ihre Brust selbst auf Knoten untersuchen können. Es gab Informationen über die Handchirurgie, auf die Schopfheimer Klinik ebenso spezialisiert ist wie auf Diabetes. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie aus Schopfheim stellte sich vor, der onkologische Schwerpunkt in Lörrach oder die Orthopädie aus Rheinfelden. Spannend waren auch die Führungen, etwa in den OP oder durchs Labor. In einer Führung stellten Ärzte, Sanitäter und Pflegekräfte gemeinsam eine komplette Notfallversorgung nach einem Herzinfarkt dar. Von der Einlieferung mit dem Krankenwagen und der Erstversorgung in der Notaufnahme bis zur Behandlung im Herzkatheterlabor und die anschließende Überwachung auf der Intensivstation konnten die Besucher alle Etappen verfolgen und miterleben. Oberarzt Jörg Hieß, der leitende Oberarzt Johannes Bilger und Krankenpfleger Sven Maier erklärten auf allen Stationen, was genau die Ärzte und Pfleger machen und warum die verschiedenen Schritte nötig sind. Wer einen Herzinfarkt erleidet, muss möglichst rasch behandelt werden. Im Herzkatheter-Labor können die Kardiologen verschlossene Adern öffnen und Stents setzen. „Danach sind die Patienten aber noch nicht übern Berg“, erläuterte Bilger. Auch die fünf Vorträge fanden guten Anklang. So berichtete Volker Brass, der seit Dezember Leiter der Gastroenterologie ist, dass Darmspiegelungen eine wirksame Vorsorge gegen Darmkrebs ist. Denn bei den Spiegelungen können Polypen, die eine gutartige Krebs-Vorstufe sind, entdeckt und entfernt werden.

Schwerpunkte