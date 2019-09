von Joshua Kocher

Lörrach – Für die Grundstücke am Tüllinger Berg hätte die vom Volksbegehren „Rettet die Bienen“ geforderte Änderung des Naturschutz- und Landwirtschaftsgesetzes weitreichende Folgen. Das ergab eine dieser Zeitung Anfrage beim Landratsamt. Landwirte, Gärtner und Anwohner dürften nur noch Pflanzenschutzmittel verwenden, die nachweislich nicht die Artenvielfalt gefährden. In der Debatte über die Auswirkungen werfen sich Landwirte und Naturschützer gegenseitig Populismus vor.

Stefan Fuchs ist sauer. Der Haltinger Obstbauer betreibt am Tüllinger Berg mehrere Obstkulturen und Streuobstwiesen. „Ich wehre mich gegen eine Verteufelung des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzes“, sagt er. Es gebe Krankheiten und Insekten, die nicht ausschließlich biologisch bekämpft werden können.

Doch in diese Richtung stößt die geforderte Gesetzesänderung des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, für das ab Ende September unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund (NABU), Demeter und die Bewegung „Fridays for Future“ in ganz Baden-Württemberg Unterschriften sammeln. Das Bündnis fordert unter anderem 50 Prozent Ökolandbau bis 2035, die Halbierung des mit Pestiziden belasteten Flächenanteils bis 2025, den Schutz der Streuobstbestände sowie – und hier wird es für den Tüllinger Berg spannend – das Verbot von Artenvielfalt gefährdenden Pestiziden in Naturschutzgebieten.

Das Natura-2000-Gebiet am Tüllinger Berg ist eines. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden wäre dort nur noch mit einer Genehmigung durch die Naturschutzbehörde oder durch das Regierungspräsidium Freiburg möglich, sagt Mai-Kim Lâm, Sprecherin des Landratsamts. Betroffen wäre das gesamte Gebiet um den Tüllinger Berg – und damit Landwirte, Winzer und Gemüsebaubetriebe, Gärtner, aber auch Hausgärten.

Stefan Fuchs, der Obstbauer aus Haltingen, sagt: „Das könnte fatale Folgen haben.“ Sollte das Gesetz geändert werden, käme das für ihn einem Berufsverbot gleich. Er nutzt gegen die Kirschessigfliege zum Beispiel Spinosad, ein für Bienen giftiges Mittel – auch in der Bio-Variante. „Wenn man Pflanzen kultiviert und die Ernte schützen will, muss man eingreifen“, sagt er. „Auch im biologischen Landbau. Man kann Pilze und Bakterien nicht wegbeten.“ Ohne Schutzmittel würde sich der Kaufpreis vervielfachen. Er fragt: „Ist es zielführend, wenn man in Baden-Württemberg nur noch Obst für die oberen Zehntausend produziert oder einfliegen lässt?“

NABU: Artenschutz muss verpflichtend werden

Die Initiatoren des Volksbegehrens bezichtigt er der populistischen Stimmungsmache. Man müsse die Ängste der Menschen ernst nehmen, aber sachlich bleiben, genau hinschauen und die betroffenen Berufsgruppen miteinbeziehen.

Das fordert auch der Tüllinger Winzer Karlheinz Ruser. „Man kann dieses Problem nicht einseitig auf die Produzenten abwälzen“, sagt er. Pflanzenschutz müsse als Baustein der Produktion bestehen bleiben. „Sonst sind wir Winzer in unserer Existenz bedroht.“ Der Weinbauverband, der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband und der Obstbauernverband erarbeiten deshalb ein Papier, das beide Seiten einbeziehen soll.

Die Fronten sind verhärtet. Das zeigt auch die Antwort der beim NABU-Bezirksverband Südbaden tätigen Tüllingerin Sarah Adelmann. Sie schreibt: „Hier wird leider sehr viel Angst gemacht mit Unwissen, ein typisch populistischer Handgriff, der allen schadet.“

Es sei mehrfach nachgewiesen, dass der Hauptfaktor für das Artensterben die derzeitige Form der Landwirtschaft ist. Deshalb brauche es den ökologischen Landbau als „wichtigen Schlüssel für Biodiversität und Nachhaltigkeit“. Es sei aber klar, dass Pflanzenschutz notwendig ist, um bestimmte Flächen zu bewirtschaften. Deshalb sollen Pestizide, die die Artenvielfalt nicht gefährden, weiterhin eingesetzt werden dürfen. Um unnötige Bürokratie zu vermeiden, sollen solche Mittel auf sogenannten Positivlisten aufgeführt werden.

„Die Landwirte werden sich zwar umstellen müssen, aber wir sind überzeugt, dass wegen des Volksbegehrens kein einziger landwirtschaftlicher Betrieb dicht machen muss“, sagt Adelmann. Weil in Baden-Württemberg inzwischen mehr als die Hälfte der Arten bedroht sei, müsse Artenschutz verpflichtend werden.

„Die Bienenvölkerzahlen im Kreis Lörrach werden weniger, sind aber nicht besorgniserregend“, sagt Norbert Uttner vom Lörracher Imkerverein. Seit 2015 habe es keine nachgewiesenen Bienenschäden durch Pestizide gegeben. Uttner sei sehr eng mit den Landwirten im Kontakt.

Unter anderem finde in einem Ausschuss mit Imkern, dem Landratsamt und Landwirten ein reger Austausch statt. Ob man das Volksbegehren unterschreibt oder nicht, sei jedem selbst überlassen.