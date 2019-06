von Peter Gerigk

Lörrach (ger) Die Vertreter der Volksbank Dreiländereck haben dem Jahresabschluss 2018 zugestimmt, was wegen des sehr guten Geschäftsjahrs zu erwarten war. Ungewöhnlich war jedoch, dass die 120 Stimmberechtigten bei drei Abstimmungen dem Vorstand und Aufsichtsrat, der wiedergewählt wurde, das einstimmige Votum versagten. Der Inzlinger Alt-Bürgermeister Erich Hildebrand erklärte die Gegenstimmen mit der Schließung der dortigen Filiale. Vorstand Ulf Bleckmann gab bekannt, er werde die Volksbank Ende 2020 aus persönlichen Gründen verlassen.

Nach 15 Jahren als Vorstand bei der Genossenschaftsbank informierte Bleckmann, sein Ausscheiden sei „ausschließlich meiner persönlichen Lebensplanung geschuldet“. Die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits, sagte er am Mittwochabend bei der Vertreterversammlung im Burghof. Bleckmann referierte außerhalb der Tagesordnung über das Thema Digitalisierung. Es gebe bei den Kunden eine deutliche Entwicklung zum digitalen Banking. Dennoch müsse die Bank analog weiter alle Angebote aufrechterhalten. „Wir können nicht das Eine ausbauen und das Andere lassen.“

Das vergangene Geschäftsjahr war sehr erfolgreich, wie schon im Februar bekanntgegeben wurde. Die Bank baute ihre Bilanzsumme um 5,6 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro aus. „Dieses solide Wachstum resultiert aus einer guten Nachfrage, insbesondere im Kreditgeschäft, sowie aus dem anhaltenden Wunsch der Kunden nach sicheren Anlageprodukten“, sagte Vorstandsvorsitzender Günther Heck. Das betreute Kundenvolumen erreichte mit einem Zuwachs von 4 Prozent die 2,5-Milliarden-Euro-Marke; das Kundenkreditvolumen erhöhte sich auf rund 1,1 Milliarden Euro (plus 6,4 Prozent) und das Kundenanlagevolumen auf 1 Milliarde (plus 4,2 Prozent). Die für Genossenschaftsbanken wichtige Mitgliederzahl werde bei der Volksbank Dreiländereck bald 35 000 erreichen.

Kritik gab es nicht an der gesunkenen Dividende von 3,2 Prozent, sondern am Kommunikationsstil rund um die Schließung der Inzlinger Filiale Ende August 2018. Hildebrand sagte, insbesondere die Art und Weise, wie Vorstand und Aufsichtsrat mit den Inzlinger Kunden umgingen, habe Kopfschütteln ausgelöst. Mit dem Hinweis aufs Leitbild der Bank stellte Hildebrand fest: „Das entspricht Ihren Vorgaben in keiner Weise.“

Das drückte sich bei der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie bei der Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder in bis zu elf Gegenstimmen aus. Wieder in den Aufsichtsrat gewählt wurden dennoch mit großen Mehrheiten Andreas Kása, Karl-Heinz Rosskopf, Michael Schwab und Marion Ziegler-Jung. Aufsichtsratsvorsitzender Eugen Katzenstein hatte zuvor an die Vertreter appelliert, bei den Abstimmungen die Gesamtleistung der Verantwortlichen zu Grunde zu legen, „obwohl ich Ihre Unzufriedenheit verstehe“. Der Vorstand habe jedoch sehr gut gewirtschaftet.

Für die nächsten Jahre erwartet der Vorstand aufgrund der seiner Prognose nach noch lange anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank einen weiteren Rückgang des Zinsüberschusses und eine rückläufige Ertragslage für die Volksbank Dreiländereck. Der aktuelle Dividendensatz sei jedoch langfristig sicher und attraktiv, betonte Heck.