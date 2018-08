von Kathrin Ganter

Rockmusik, härtere Gangart: So lässt sich das Konzert zusammenfassen, das am Samstag, 11. August, im „Raven’s Cave“ an der Wiese über die Bühne geht. Betreiber Marcel Vogt, der den ehemaligen Eiskeller der Brauerei Lasser gerne als rockiges Kulturcafé etablieren würde, hat allerdings noch keine Genehmigung oder Signale seitens der Stadt bekommen, die sein Vorhaben unterstützen würden. Vor einigen Wochen habe ihn ein Mitarbeiter der Stadt angerufen und angekündigt, es solle einen Vor-Ort-Termin mit Fachbereichsleiter Klaus Dullisch geben, sagt Vogt. Seitdem habe er nichts mehr gehört. Schon seit Längerem kämpft er für sein Projekt, hat den Gewölbekeller in Schuss gebracht, damit dieser den Anforderungen an einen gastronomischen Betrieb entspricht, unter anderem einen zweiten Rettungsweg gebaut. Im Juni hatte Vogt der Stadt ein Angebot gemacht: Wenn er „Raven’s Cave“ regelmäßig, zumindest an den Wochenenden, öffnen darf, stellt er ein Überfahrtsrecht in Aussicht. Für die Stadt wäre das interessant, wenn ein Radweg rechts der Wiese entstehen soll, der über Vogts Privatgrundstück führen müsste. So bleibt es für Vogt vorerst bei den vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigten zehn Veranstaltungen jährlich. Immerhin ist die Parkplatzfrage mittlerweile geklärt. Die Freie Evangelische Schule (FES) stellt ihren Lehrerparkplatz zur Verfügung. „Das ist toll“, sagt Vogt.

Die vier Bands, die auftreten werden, stammen aus der Region und sind sicher ein Heidenspaß für alle, die melodischen, straighten Rock’n’Roll zu schätzen wissen. Treibender Stoner Rock steht auf dem Programm von Gentle Beast aus Basel; Tempus Fuckit, ebenfalls aus Basel, spielen klassischen Groove Metal und Sludge. Aus dem Wiesental kommen Sausage o’ Fire in die Höhle, die sich in den vergangenen Jahren von der Coverband zur Rockband mit eigenen Kompositionen gemausert und sich dem Rock’n’Roll verschrieben haben. Die Mitglieder des Headliners Giant Sleep stammen aus Deutschland und der Schweiz. Sie sind in der Region keine Unbekannten: Gitarrist Patrick Hagmann gehörte zur Besetzung von Fear My Thoughts, Thomas Rosenmerkel war in den 1980er Jahren eine Zeit lang Sänger von Destruction. Ihr Sound ist wuchtiger und treibender Prog-Rock, teils versetzt mit bluesigen Anleihen und deutlichen Stoner-Rock Linien, bisweilen auch verspielt und sphärisch.

Rock im „Raven’s Cave“: Konzert am Samstag, 11. August, Einlass ab 17 Uhr, Konzertbeginn 19 Uhr. „Raven’s Cave“ kann nicht direkt mit dem Auto angefahren werden, Parkplätze gibt es bei der Freien Evangelischen Schule (Käppelestraße), ein Parkdienst wird die Besucher einweisen. Von dort aus geht es über die Wiesebrücke Ob der Bruck und dann links zum „Raven’s Cave“.

