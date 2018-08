von Willi Adam

„In Lörrach besteht eine sehr hohe Mietwohnungsnachfrage.“ So sachlich beschreibt der Jahresbericht der Wohnbau Lörrach in schnörkellosem Bilanzdeutsch einen Sachverhalt, den alle Lörracher kennen. Das Problem ist nur: Genaue Statistiken zur Gesamtsituation in der Stadt gibt es nicht. Immerhin bieten die Auswertungen der Wohnbau als mit Abstand größtem Wohnungsgeber (3000 eigene Wohnungen in Lörrach und Schopfheim) verlässliche Anhaltspunkte. Deren Kartei mit Wohnungsinteressenten dürfte einigermaßen repräsentativ die aktuelle Nachfrage abbilden.

Derzeit stehen etwa 2000 Namen auf der Liste mit Wohnungsinteressenten. Diese Zahl sagt keineswegs aus, dass so viele Menschen ohne Wohnung sind. Es sind einfach nur die Personen, die bei der Wohnbau als Mietinteressent vorstellig werden. Besonders viele Ein-Zimmer-Haushalte suchen demnach eine Wohnung, auch Inhaber von Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen lassen sich oft registrieren. Grundsätzlich gilt: Vor allem Bewohner von kleineren Wohnungen wollen sich verändern in Richtung größere Wohnungen. Mit der Größe der jetzigen Wohnung nimmt statistisch der Wunsch ab, eine andere Wohnung zu beziehen. Gesucht werden hauptsächlich Zwei- und Dreizimmerwohnungen.

Die Wohnbau Lörrach geht bei ihren Prognosen davon aus, dass sich die Einwohnerzahlen sowohl von Lörrach als auch von Schopfheim weiter nach oben entwickeln. Höher als die Einwohnerzahl steigt laut Wohnbau die Zahl der Haushalte, weil immer weniger Menschen unter einem Dach zusammenleben. In Lörrach ging in den letzten 50 Jahren die durchschnittliche Personenzahl pro Haushalt von 2,7 auf 2,0 zurück. Die Wohnungsnot resultiert demnach aus mehr Einwohnern, der größeren Anzahl an Haushalten und aus dem steigenden individuellen Wohnraumbedarf.

Die durchschnittliche Miete beträgt bei der Wohnbau 6,41 Euro pro Quadratmeter. Die meisten ihrer Wohnungen liegen um den Durchschnittswert herum oder sind günstiger (siehe Grafik). Bei 73 Prozent ihrer Objekte liegen die Wohnungsmieten unter 500 Euro (kalt). Laut Geschäftsbericht der Wohnbau Lörrach befinden sich 88 Prozent ihrer Wohnungen in einem Preissegment, das Empfänger von Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) anmieten dürfen.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Lörrach mbH, wie der offizielle Name lautet, ist ein kommunales

Unternehmen. An ihr sind die Stadt Lörrach, die Stadt Schopfheim und die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden beteiligt. Die Anteile: Stadt Lörrach

81,8 Prozent, Stadt Schopfheim und Sparkasse Lörrach-Rheinfelden je

9,1 Prozent.

