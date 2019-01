von sk

Lörrach (sk) Der Polizei zufolge ist der 21-jährige VW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit die Bahnhofstraße in Richtung Gretherstraße gefahren. In einer Kurve kam das Auto von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und durchbrach eine Hecke. Der Fahrer verletzte sich schwer, die zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Es bestand laut Polizei der Verdacht auf Alkoholeinfluss. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Der Fremdschaden beträgt etwa 5000 Euro.