von Thomas Loisl Mink

Lörrach (tm) Weil man bei ihm 26 kinderpornografische Bilder gefunden hat, wurde ein 53-jähriger Mann am Amtsgericht Lörrach zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Es war nicht das erste Mal, dass der Mann in dieser Hinsicht aufgefallen ist. Nur weil er jetzt eine Psychotherapie begonnen hat, um seiner Neigung Herr zu werden, hat das Gericht die Strafe nochmals zur Bewährung ausgesetzt.

Als die Polizei die Wohnung des Mannes in Lörrach durchsuchte, hing ein Bild, das ein höchstens elf Jahre altes nacktes Mädchen zeigte, sogar gerahmt an der Wand. In einem Ordner fand man weitere Bilder von Kindern von höchstens zwölf Jahren, die nicht nur nackt waren. Es handelte sich vielmehr um harte pornografische Darstellungen. Weitere Bilder fanden die Ermittler auf einem Datenträger. Insgesamt 26 kinderpornografische Darstellungen wurden entdeckt, außerdem fand die Polizei heraus, dass der Mann seine pädophilen Neigungen in Internetchats auslebte.

Ein Kriminalpolizist berichtete, der Angeklagte habe sich der sehr kooperativ verhalten, er habe die Software erklärt, mit der man sehr anonym in den entsprechenden Foren unterwegs sein könne, seine Passwörter genannt und auch erläutert, wie man die entsprechenden Kontakte anbahnt und vertieft. Um Kontakt mit Gleichgesinnten zu erhalten, hat er offenbar Fotos von der Tochter einer früheren Partnerin als Lockmittel verwende, allerdings waren das keine pornografischen Bilder. Der Angeklagte habe auch auf seine Chatpartner hingewiesen, berichtete der Kriminalpolizist. Doch weil die Polizei mit derartigen Fällen zurzeit überfrachtet ist, wie er sagte, werden nur die erfolgversprechenden Ansätze weiterverfolgt. Zehn oder elf Ermittlungsverfahren liefen, sagte er.

Der Angeklagte, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte, ist bereits zweimal einschlägig vorbestraft. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte ihm eine pädophile Neigung und zeitweise leicht depressive Zustände. Seine Steuerungsfähigkeit, so das Gutachten, sei jedoch nicht beeinträchtigt. Der Angeklagte sieht sein Unrecht auch ein. Er hat sich aber seit der Wohnungsdurchsuchung im Dezember 2017 nicht mehr in dieser Hinsicht betätigt und eine Psychotherapie begonnen. Obwohl der Angeklagte zur Tatzeit noch unter Bewährung stand und entgegen der Ansicht des Staatsanwalts setzte das Gericht das Jahr Freiheitsstrafe, zur Bewährung aus. Als Grund dafür nannte Strafrichter Axel Frick, dass der Angeklagte selbständig einen auf solche Neigungen spezialisierten Psychotherapeuten gefunden und sich zu ihm in Behandlung begeben habe. Als Bewährungsauflage setzte das Gericht jedoch fest, dass der Mann seine Therapie fortführen muss. Zudem wird er einem Bewährungshelfer unterstellt, und er muss 3600 Euro an den Kinderschutzbund Lörrach zahlen.

