von Ansgar Taschinsik

Fast jeder dritte Betrieb in Deutschland findet nicht genug Auszubildende, stellte eine Studie des Industrie- und Handelskammertags (DIHK) im vergangenen Jahr fest. Während sich die Unternehmen früher die Auszubildenden aus einer Menge an Bewerbern heraussuchen konnten, sind es mittlerweile die Jugendlichen, die ein passendes Unternehmen wählen können.

Auch viele Aussteller auf der Cult Lörrach bemerken diese Veränderung. „Wir bilden sehr gerne aus, aber es wird von Jahr zu Jahr schwieriger“, erklärte René Glatt von Würth Elektronik. Man versuche, Werbung zu machen, teils über die Belegschaft, die Kinder und Enkelkinder für eine Ausbildung begeistern könnte, teils über eine bessere Internetpräsenz und Engagement in den sozialen Medien. Auch sei das Unternehmen anlässlich einer Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ausbildungsbotschafter geworden, bei der Betriebe in den Schulen Berufe vorstellen. „Von den Schulen kam leider sehr wenig Resonanz“, sagt Glatt. Hinzu käme die Konkurrenz großer Unternehmen, die teils mehr Vielfalt bieten könnten als ein mittelständisches Unternehmen.

„Früher haben sich 20 bis 30 Jugendliche beworben, heute sind wir froh, wenn es noch sechs sind“, sagte Michaela Wittner von der Rechtsanwaltskammer Freiburg. Heute sei es für die Kanzleien oft schwierig, Rechtsanwaltsfachangestellte zu finden, was zum Teil auch daran liege, dass in der Vergangenheit zu wenige ausgebildet worden sei. Um mehr Jugendliche zu erreichen, hätten viele das Gehalt ordentlich aufgestockt. Auch Anreize in Form von Urlaubstagen und Stundenreduktionen würden von manchen Anwaltskanzleien angeboten.

„Für uns ist es schwierig, Bewerber zu finden“, sagt auch Nelli Siragusa von der Anwaltskanzlei Bender Harrer Krevet. Vielen Jugendlichen sei gar nicht bewusst, dass es den Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten überhaupt gebe. Hinzu kommt für viele Betriebe, dass zwar die Anzahl der Bewerber abnimmt, aber die Ausbildungsziele und die damit verbundenen Anforderungen gleich bleiben. Auszubildende mit Motivation und Leidenschaft braucht die Firma Step Computer und Datentechnik, wie Margarete Peiske beschreibt. Zugleich bräuchten die Jugendlichen ein technisches Interesse, hätten aber auch Kundenkontakt, auch im Außendienst. Dafür bräuchten sie einen Führerschein, was Bewerber unter 18 Jahren ausschließe, auch wenn sie sonst gut in den Betrieb passten. „Es ist nicht leicht, gute, motivierte und qualifizierte Auszubildende zu finden“, so Peiske.