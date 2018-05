Lörrach Unfallstatistik: Jeder Vierte macht sich aus dem Staub

Bei der Verkehrsunfallstatistik 2017 gibt es gute Nachrichten, aber die Zahl der Unfallfluchten stieg erneut. Insgesamt sind weniger Unfälle zu verzeichnen.

In Lörrach ereigneten sich 2017 weniger Verkehrsunfälle als im Jahr zuvor. Zurückging auch die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, und es gab signifikant weniger Fahrradunfälle. Stabil unerfreulich ist aber das Thema Unfallflucht. Jeder vierte Verursacher, hieß es gestern bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik, entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Weniger Unfälle und Personenschäden: Das Polizeirevier Lörrach wurde im vergangenen Jahr zu 1468 Verkehrsunfällen gerufen, das waren 66 weniger als 2016. Davon waren 750 Kleinstunfälle, etwa Auffahrunfälle oder Fehler beim Ein- oder Ausparken.

Bei 200 dieser Unfälle wurden Menschen verletzt, und zwar insgesamt 245. 2016 waren es noch 269 Verletzte bei 230 Unfällen mit Personenschaden gewesen. Das bedeutet einen Rückgang um 13 Prozent. Drei Menschen wurden 2017 bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet getötet, im Vorjahr hatte es kein Todesopfer gegeben. Die Zahl der Schwerverletzten stieg von 44 auf 47. In diese Kategorie zählt jeder, der stationär ins Krankenhaus aufgenommen wird, und sei es auch nur für einen Tag. Leicht verletzt wurden 198 Menschen nach 225 im Jahr zuvor. Im Bereich der Sachschäden gab es einen leichten Anstieg.

Zweiräder und Fußgänger: Die Zahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern stieg leicht von 40 auf 43. 13 Menschen wurden dabei schwer verletzt, 28 leicht. Um zwölf Prozent sank die Zahl der Unfälle, an denen Fahrräder beteiligt waren – nämlich von 100 im Jahr 2016 auf 88 im Jahr 2017. Es sei bemerkenswert, sagte Revierleiter Wolfgang Grethler, dass es in Lörrach zwar immer mehr Radfahrer gebe, die Unfallzahl aber im Zehnjahreszeitraum nicht gestiegen und zuletzt sogar gesunken sei. 71 Radfahrer wurden verletzt, 18 davon schwer.

In knapp der Hälfte der Fälle war der Radler oder die Radlerin Hauptverursacher, dazu zählen auch jene Unfälle, an denen kein Zweiter beteiligt war. Sorgen habe man sich um die wachsende Zahl an Elektrorädern gemacht, sagte Grethler. Die sind aber selten an Unfällen beteiligt, 2017 waren sie das in neun Fällen. In der Fußgängerzone kam es zu keinem einzigen Unfall mit Fahrradbeteiligung, der gemeldet worden wäre. Dennoch fühlten sich vor allem Ältere dort unwohl, wenn Radfahrer sich nicht an die Regeln hielten, so Grethler. Bei 29 Unfällen waren Fußgänger beteiligt, dabei gab es 31 Verletzte, davon sieben schwer. Diese Zahlen unterscheiden sich von denen des Vorjahres kaum.