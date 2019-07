von rud

Lörrach (rud) Ab morgen, Donnerstag, 1. August, kann man das neue Ticket4Lörrach, eine ermäßigte Vierfahrtenkarte für einen Euro pro Einzelfahrt, innerhalb von Lörrach nutzen. Damit fällt der Startschuss für ein Pilotprojekt, bei dem Lörrach selbstbewusst in eine Vorreiterfunktion geht. So kommunizierten es gestern Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Auf die Stadt gesehen sei das neue Angebot deutlich besser als ein Kurzstreckentarif.

Nach einer „historisch langen Vorgeschichte“ sei es zum Schluss hin dank einer logistischen Meisterleistung ganz schnell gegangen, das Ticket zu Beginn des Sommers einzuführen, stellte Lutz fest. „Im Zeiten des rasant voranschreitenden Klimawandels reicht es nicht, ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen. Ein Mosaiksteinchen sei, deutlich mehr Menschen auf den ÖPNV zu bringen – später auch in Verbindung mit dem Park & Ride-Konzept“, so der OB.

Deshalb investiere die Stadt mit der Auffüllung des Preisunterschieds zur alten Viererkarte – bisher kostete sie 8 Euro – in den öffentlichen Nahverkehr. Der schwer zu schätzende Finanzbedarf könne sich zwischen 300 000 und 600 000 Euro für zwei Jahre belaufen. Lutz zeigte sich zuversichtlich, dass viele Bürger das Angebot wahrnehmen und aus Gelegenheitsfahrern in Bus und Bahn später ständige Nutzer mit einer Zeitkarte werden. „Dieser neue, preislich ermäßigte Citytarif ist ein starkes Signal der Stadt an ihre Bürger, auch im Gelegenheitsverkehr, also für Einkaufs- und Freizeitfahrten, Bus und Bahn zu nutzen“, ergänzte RVL-Geschäftsführer Frank Bärnighausen.

Die Ausrede, das sei zu teuer, gelte ab jetzt nicht mehr. Auch für den Regio Verkehrsverbund Lörrach sei das überaus günstige und attraktive Ticket4Lörrach Neuland. Die Einführung sei von der Stadt super vorbereitet und ein breites Vertriebsnetz ausgerollt worden, lobte Bärnighausen. Die Absatzzahlen stellt der RVL monatlich fest und wird sie nach einem Jahr analysieren. Nach zwei Jahren wird gemeinsam mit der Stadt überlegt, was man gegebenenfalls ändern muss.

Das Ticket4Lörrach ist von Montag bis Freitag ab 9 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen ganztags auf allen Buslinien und in der Regio-S-Bahn im Stadtgebiet und in den Ortsteilen gültig und ermöglicht auch das Umsteigen, wenn dies zum Erreichen des Zieles notwendig ist. Es wird als Viererkarte zum Preis von vier Euro angeboten und ist in Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet (Innenstadt, Stetten, Salzert, Nordstadt, Haagen, Brombach, Hauingen) erhältlich.

Am Fahrkartenautomaten oder im Bus kann das Ticket noch nicht erworben werden. Im Bus entwertet es der Fahrer, in der S-Bahn wird es am Automat gestempelt.

Die Verkaufsstellen im Internet:

http://www.loerrach.de/Ticket4loe