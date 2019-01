von Jürgen Scharf

In „City Lights“, dem neuen Programm von Bodecker & Neander, wartet ein Rosenkavalier auf ein Rendezvous mit seiner Angebeteten. Und in „Moskau, Schachspiel“ erlebt ein Spieler fast eine Dostojewskische Tragödie. Solche poetisch-ironischen Tragikomödien, wie sie im Burghof Lörrach zu sehen waren, können nur dem Pantomimen-Duo Wolfram von Bodecker und Alexander Neander einfallen.

Ihr „Reisetagebuch“, das mit Koffern (und der Assistentin Christine Robert als Nummerngirl) von einer Metropole in die andere führt, ist voll von menschlichen Begebenheiten, von Optimismus und tragischen Komödien. Ihre stumme Pantomime kommt aus der Schule des großen Marcel Marceau, dem Meister der stillen Kunst und Wegweiser für die Arbeit der Berliner Compagnie Bodecker & Neander. Die feine Komik, die in einer surrealen Welt spielt, wird mit wunderbar passender Musik und Geräuschen untermalt.

Magische Theaterstunden

In allen Szenen ihres visuellen Theaters werfen diese leisen Artisten, die ihr Handwerk perfekt beherrschen, aufwühlende Schlaglichter auf menschliche Situation. Mit einkalkuliert ist das Erstaunen des Publikums, das zweieinhalb magische Theaterstunden erlebt. Und das bei Künstlern des Schweigens! Aber dieses Theater der Stille vereint vielerlei: Bildertheater, optische Illusion, Mimentheater, Slapstick, Körpertheater, Elemente des schwarzen Theaters und des Films. Einige ihrer stummen Klassiker kannte man schon, Topnummern, ohne die es nicht geht. „Petit Café“ ist ihre absolute Glanznummer, eine artistisch-pantomimische Meisterleistung. Das Spiel der Illusion mit Paternoster und Treppe wird hier sehr geschmeidig vorgeführt, das Verschwinden und wieder Auftauchen hinter einer Wand, das Kleiner- und Größerwerden der Personen.

Fantastisches Bewegungsspiel

Eine ähnliche Paradenummer ist die mit der Rolltreppe: „Berlin Alexanderplatz“. An einer Bahnstation hilft ein digital verstöpselter Youngster mit Walkman, Kopfhörer und Handy Selfies machend einer alten Dame mit Koffer, die etwas verwirrt am Bahnsteig steht, in den Zug. Der schönste Moment ist, wie die Hände beider sich ähneln: der Jugendliche klickt auf seinem iPhone, die alte Dame strickt. Wer hätte gedacht, dass beider Bewegungen die gleichen sind? So etwas kann nur das fantastische Bewegungsspiel dieser zwei Vertreter des Visuellen hervorbringen!

Irgendwie sind sie aber auch weltvergessen und verträumt. Bodecker mit Baskenmütze und Haartolle, der mehr mit seinen Körperbewegungen in Erscheinung tritt, Neander mit Knautschzylinder und urkomischem Mienenspiel. Zusammen sind sie unschlagbar, was die Kunst der Gesten und Bewegung betrifft.

Viel Imagination ist bei diesen Choreografien mit im Spiel, dazu eine Bühnen- und Lichttechnik mit raffinierten Spezialeffekten. Die facettenreiche pantomimische Kunst in „Lichter der Großstadt“ zeigt, dass den beiden Berliner „Tramps“ bei ihrem Großstadttreiben an Bahnhöfen, in Kneipen, Opernhäusern und Cafés die Ideen nicht ausgehen.