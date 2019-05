von Sabine Ehrentreich

Alle zwei Jahre greift das Theater Tempus fugit einen klassischen Stoff der Kinder- und Jugendliteratur auf und bringt ihn als Koproduktion mit dem Burghof und vielen Mitwirkenden auf die Bühne. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Astrid Lindgrens „Mio, mein Mio“. Rund 180 Kinder, Jugendliche und Erwachsene stehen für das Projekt vom 11. Mai an auf der Burghof-Bühne. Mio tritt dem Publikum hier anders gegenüber, als er vielen vertraut ist.

Sehr viele kennen die Geschichte: Mio, ein schwer vernachlässigtes Pflegekind, taucht ein in das märchenhafte „Land der Ferne“, findet dort seinen Vater und das Paradies, doch steht ihm auch eine existentielle Bewährung bevor. In der Lörracher Inszenierung ist er nicht der niedliche Junge, wie er aus den Illustrationen des Kinderbuchs von 1956 vertraut ist. Er ist älter – und er tritt in zwei Gestalten auf, einer weiblichen und einer männlichen. Gedoppelt ist auch die Figur des Ritters Cato, mit dem Mio es aufnimmt. Es geht in der Geschichte auch um das Thema Angst und um die Chance, sie zu überwinden. Gut und Böse, sagt Karin Maßen, gehörten in ihrer Inszenierung oft in einer Person zusammen – wie im Leben.

Sie habe lange gebraucht, um sich für diesen Stoff zu entscheiden, sagt Karin Maßen. „Es gibt einen großen Respekt davor“, erklärt die Regisseurin, denn Astrid Lindgrens Geschichte sei wie viele andere der Schwedin alles andere als „nur nett“. Die Figur habe bei ihr als Kind ganz starke Gefühle berührt und vermittelt: Die Welt kann auch schrecklich sein.

Zentrale Figuren sind mit Profi-Schauspielern besetzt, die bei Tempus fugit ihre ersten Schritte taten. Dazu gehören Stefanie Klimkait, Andrea Casabianchi oder Elias Füchsle. In wechselnden Rollen spielen das Spielzeitteam, das Jugend- und das Kindertheater von Tempus fugit, Grundschulklassen der Hebel-, Astrid-Lindgren-, Waldorf- und Pestalozzischule und der Kinder- und Jugendchor. Die Musik machen Profis. Ein großes Team stemmt mit Maßen, die den Stoff bearbeitet hat, die Inszenierung, unter anderem als Regieassistenz und Produktionsleitung Alex Bäke und Lilly Tiemeyer. Einige Zeit haben die verschiedenen Gruppen für sich geprobt, so etwa die Schulklassen mit ihren Lehrerinnen und Theaterpädagogen von Tempus fugit. In der zweiten Osterferienwoche machten sich alle mit dem Burghof vertraut, wurde dort Vieles zusammengefügt. Diese Probenwoche sei wichtig, sagt Karin Maßen, damit das Ensemble zusammenfinde und alle ein Gefühl für den Raum entwickeln könnten. Bis zur Premiere ist nun noch intensiver Arbeit zu tun.

Für den Burghof sei die Gemeinschaftsproduktion mit Tempus fugit, die zum siebten Mal zustande kam, ein fester Bestandteil im Programm, sagt Geschäftsführer Markus Muffler – „das wird sich, zumindest solange ich das machen darf, auch nicht ändern“. Für ihn sei das ein idealer Weg, Kinder und Jugendliche an Kultur heranzuführen. Muffler: „Das vergessen die Kinder nicht“.