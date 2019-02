von Martina David-Wenk

Lörrach – Drei Spielzeiten von Tempus fugit im neuen Haus am Adlergässchen sind für Karin Maßen Anlass, ein erstes Resümee zu ziehen und für weitere Zuwendungen zu werben. Das Theater brauche finanzielle Unterstützung, um die erfolgreiche Arbeit weiterzuführen, erklärte Maßen beim Apéro vor der Premiere von „Das Schloss“ von Franz Kafka. Sie dankte den Vertretern der Politik und den Vereinsmitgliedern des Fördervereins von Tempus fugit für die Förderung, denn ohne diese könnte das Theaterprojekt so nicht bestehen. „Hier haben wir die Chance, etwas zu verändern,“ so Maßen. „Wir können Netzwerke knüpfen über die Kreisgrenzen hinaus, bis nach Waldshut-Tiengen und Freiburg.“

Elf Hauptamtliche sind bei Tempus fugit beschäftigt

Keinesfalls würde die Arbeit an den Schulen zu kurz kommen, man wolle dort weiterhin Projekte organisieren. Doch das neue Theaterhaus sei der Ort, an dem alles zusammenlaufe. Durch dieses Haus werde Tempus fugit wahrgenommen, betonte Maßen.

Das Haus schaffe einen Mehrwert. Die Spielzeit sei dichter und die Planung gestalte sich besser. Auch für Gastspiele eigne sich das Haus, doch müssten sie ins Gesamtkonzept passen.

Hier könnten Kinder und Jugendliche Verantwortung übernehmen. Solche Projekte fehlten im Schulalltag, so Karin Maßen. „Wenn in einer Theatergruppe einer nicht kommt, weil er keine Lust hat, wenn jemand sich nicht einbringen will, schadet er der ganzen Gruppe“, beschreibt Maßen die Erfahrungen der jungen Schauspieler.

Die Jugendlichen erlebten einen aktiven Prozess, wenn sie auf der Bühne stünden und sich präsentierten. Sie spürten hautnah, wie sich etwas verändert, wenn man einfach mal beginne. In einem Film erläuterte Isolde Weiß den Besuchern, wie sie mit Maßen einst die Idee des Bewerbertrainings ausgedacht und initiiert hatte. „Ohne Tempus fugit wären wir bei einigen Schülern nicht an den Punkt gekommen, an welchem sich etwas verändern lässt“, sagt die Leiterin der Pestalozzi-Schule in diesem Film.

Unvergessen sei der Ausspruch eines Kindes, das sich bei ihr für die Zeit bedankt habe, die sie mit den Kindern verbringe. „Alles, was ich tue, ist weiterhin ehrenamtlich“, verdeutlichte Maßen ihr Engagement für das Gesamtprojekt. Elf Hauptamtliche beschäftigt Tempus fugit. Das sind Theater- und Heilpädagogen, Schauspieler, ehemalige Praktikanten, die gerne wieder zurückkommen.

Dazu kämen noch 100 Honorarkräfte. Alles in allem habe Tempus fugit einen Haushalt von mehr als 800 000 Euro, was einem mittelständischen Unternehmen entspreche. „Wir brauchen auch die finanzielle Anerkennung“, richtete sie ihren Appell an die Vertreter des Gemeinderats und an den Landtagsabgeordneten Josha Frey (Grüne).