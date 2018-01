Lörrach Suchthilfe: 40 Tage ohne oder mit weniger Alkohol

Die Suchthilfeträger im Landkreis Lörrach beteiligen sich an bundesweiter Fastenaktion Feierabendbier. Sie wollen zum Nachdenken über den eigenen Konsum anregen.

Lörrach (gra) Für viele gehört das Bier zum Feierabend. Aber muss das immer sein? Mit der Kampagne „Feierabendbier“ ermuntert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, über die eigenen Konsumgewohnheiten nachzudenken.

Sämtliche Suchthilfeträger im Landkreis Lörrach beteiligen sich an dieser Online-Fastenaktion. „Wir laden ein, in einem Selbstexperiment 40 Tage lang keinen oder weniger Alkohol zu trinken“, sagt Rebekka Steimle von der bwlv Fachstelle Sucht in Lörrach.

Die Aktion, die sich an die breite Bevölkerung richtet, knüpft an die teils religiös motivierte Tradition an, in den Wochen nach Fasnacht Verzicht zu üben – zu fasten. Auf diesen Zug möchte die Kampagne aufspringen und das Bewusstsein schärfen, erläutert Rebekka Steimle.

„Es ist wichtig, Gewohnheiten zu unterbrechen, um zu schauen, was dann passiert, welche Gefühle und Verhaltensweisen sich einstellen“, ist Michael Hellmann, kommunaler Suchtbeauftragter des Landkreises, überzeugt. Für den einen oder anderen könnte das der Anstoß sein, eines der vom Landkreis finanzierten Beratungsangebote (siehe Info) anzunehmen, die für Betroffene und Angehörige kostenlos sind. Zu Beginn und Ende der Online-Aktion sind Teilnehmer im Landkreis eingeladen, sich zu Information und Gespräch zu treffen.

Peter Eichin von der Villa Schöpflin sieht die Fastenaktion auch als Appell an Eltern und ihre Vorbildfunktion. Wenn er und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Zentrum für Suchtprävention Jugendliche besuchen, die mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus liegen, erfahren sie immer wieder, dass manche auch in der Familie Wein und Bier konsumieren. Unverständlich ist für Eichin, der für einen Konsum in Maßen plädiert, etwa, dass an Schulfesten, die sich primär an Kinder und Jugendliche richten, Bier und Wein ausgeschenkt wird. Dabei gebe es doch tolle Alternativen: leckere Cocktails ohne Alkohol zum Selbermachen.

Verzicht kann neben einem Weniger auch ein Mehr bedeuten. Auf diese positiven Erfahrungen hebt Hanns Gerhard Koelbing vom Blauen Kreuz ab: Wer abends auf Alkohol verzichtet, schafft unter Umständen Freiraum für andere Aktivitäten. „Mit dem eigenen Tun beeinflusse ich immer auch andere“, weiß der Psychologe.

Frank Meissner von der Drogen- und Jugendberatungsstelle des AKRM, die überwiegend mit illegalen Suchtmitteln zu tun hat, unterstützt die Haltung, mit einer bewussten Entscheidung genussvoll zu konsumieren und mit dem Vorsatz eines Verzichts zu prüfen, inwieweit man Herr über seinen Konsum ist. Denn der Übergang von der Gewohnheit über den Missbrauch zur Abhängigkeit ist fließend.

Rebekka Steimle will sich an der Fastenaktion beteiligen – um über den Austausch im Internet zu erfahren, wie andere Menschen den Verzicht erleben, aber auch, um sich bewusster zu werden, bei wie vielen Gelegenheiten und Veranstaltungen sie innerhalb von sechs Wochen in Versuchung geführt wird, und so den Blick zu öffnen, wie es Suchtkranken geht, die sich um Abstinenz bemühen.

Info- und Gesprächsabende: Montag, 19. Februar, und Montag, 26. März, jeweils 19.30 bis 20.30 Uhr, in der bwlv Fachstelle Sucht, Tumringer Straße 229, Lörrach. Anmeldung zur Aktion „Feierabendbier“ vom 1. Februar an im Internet: