von Peter Gerigk

Lörrach – Der neue Gemeinderat hat am Donnerstag seine konstituierende Sitzung. Dabei geht es vor allem um die Verteilung der Sitze in Ausschüssen und Aufsichtsräten. Schon jetzt ist klar, dass es neue Konstellationen geben wird. Das Ergebnis der Kommunalwahl drückt sich dabei im Wesentlichen so aus, dass die Grünen die Mehrheiten dort stellen, wo sie zuvor die CDU besaß. Auch die Fraktionen stellen sich neu auf und gehen teilweise mit neuen Vorsitzenden in die Amtszeit.

Die Gewichtsverschiebungen

Im Gemeinderat stand das schon mit dem Wahlergebnis fest: Die Grünen haben nun zehn statt der bisherigen sieben Sitze. Die CDU sieben (bisher zehn), die SPD sechs (sieben) und die Freien Wähler fünf (sechs) räumen hingegen ihre bisherigen Plätze und rutschen in der Größentabelle einen Rang nach unten. Auch die FDP legte um einen auf zwei zu. Die Linke bleibt bei einem und die AfD ist erstmals mit einem Stadtrat vertreten. Die SPD und Sabine Schumacher, die den Piraten angehört und auf der Liste der Linken gewählt wurde, verlängerten ihre Zählgemeinschaft, die bei der Verteilung der Ausschusssitze somit genau so viel Gewicht hat wie die CDU. Die beiden FDP-Stadträte strebten ebenfalls eine Zählgemeinschaft an, doch laut Matthias Koesler gingen die Freien Wähler auf kein Gesprächsangebot von ihnen ein. Sich mit Schumacher zu verbinden, war ebenfalls ein Gedanke der FDP. Er wurde verworfen, weil Die Linke und die FDP auf Bundesebene zu gegensätzlich seien. Eine solche Zählgemeinschaft zu bilden, wäre unglaubwürdig, sagte Koesler daher.

Hauptausschuss und AUT

Im Hauptausschuss und im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) sind die Grünen die stärkste politische Kraft: Sie haben in beiden Gremien, in denen ein wichtiger Teil der parlamentarischen Arbeit des Gemeinderats stattfindet, einen Sitz mehr als bisher und stellen dort jeweils fünf der 16 Mitglieder. Die CDU verliert einen Sitz im Hauptausschuss, wo sie noch zu viert vertreten ist, und zwei Sitze im AUT, wo ihr drei bleiben. Die SPD behält ihre vier Sitze im Hauptausschuss und drei im AUT. Den Freien Wählern bleiben ihre drei Mitglieder im AUT, sie sind im Hauptausschuss nun aber nur noch mit zwei (bisher drei) Stadträten dabei. Die FDP bekommt je einen Sitz in diesen Ausschüssen, in denen sie bisher kein festes Mitglied hatte. Bei Sabine Schumacher von der Liste der Linken bleibt alles beim Alten: Sie ist im AUT, der Kulturkommission und der Internationalen Kommission vertreten. Neuling Wolfgang Koch von der AfD ist für den AUT vorgeschlagen. Die Freien Wähler kündigten am Freitag derweil an, erneut eine Verkleinerung der Ausschüsse auf jeweils 14 Sitze zu beantragen. Sie vertreten die Meinung, dann würde dort effizienter gearbeitet werden – dass dann auch weniger Sitzungsgeld gezahlt würde, sei ebenfalls ein Vorteil dieses Vorschlags.

Fraktionsvorsitzende

Auch bei den Fraktionsvorsitzenden gab es Veränderungen: Die CDU einigte sich auf Ulrich Lusche, der auf das Tandem Petra Höfler und Ulrich Heuer folgt, und die SPD auf Hubert Bernnat. Bisher hatte Günter Schlecht die Rolle inne, er verzichtet aus zeitlichen Gründen. Schlecht sagte auf Anfrage, er sei als Hauinger Ortsvorsteher und beruflich zu stark gefordert, um diese Funktion weiter zu übernehmen. Margarete Kurfeß führt weiter die Fraktion der Grünen, Matthias Lindemer die der Freien Wähler. FDP, Linke und AfD erreichen keine Fraktionsstärke.

Aufsichtsräte

Bei den Aufsichtsräten in den GmbH mit mehrheitlich städtischen Anteilen gibt es entsprechende Verschiebungen der Mehrheiten. Die wichtigsten sind die der Wohnbau Lörrach, des Burghofs und der Wirtschaftsförderung. Beim Burghof entsenden die Grünen drei statt bisher zwei der acht Vertreter aus dem Gemeinderat. Einer dieser Sitze war nach Gemeinderatsproporz nicht eindeutig zwischen Grünen und FDP zugeordnet.

Die Grünen einigten sich mit der FDP auf eine Verteilung der nicht eindeutig zugeordneten Sitze. Die Grünen übernehmen den Platz im Burghof-Aufsichtsrat, die FDP erhält im Gegenzug einen Sitz im Gemeinsamen Oberzentrumausschuss Lörrach-Weil am Rhein. Dort sind die Grünen selbst mit zwei Aufsichtsräten vertreten. Beiden Parteien würden in diesen Gremien laut dem Proporz jeweils halbe Sitze zustehen. Ein für solche Fälle vorgesehenes Losverfahren wollte Matthias Koesler verhindern. Er bevorzuge es, einen Konsens zu finden, sagte er dieser Zeitung. Die CDU hat im Aufsichtsrat des Burghof nur noch zwei statt drei Sitze, die SPD bleibt bei zwei und die Freien Wähler bei einem Aufsichtsratsmitglied.

Bei der Wohnbau Lörrach sitzen zwei Grünen-Stadträte im Aufsichtsrat und jeweils einer der CDU, SPD und Freien Wähler. Die Wirtschaftsförderung Lörrach hat sechs Stadträte im Aufsichtsrat: jeweils zwei der Grünen und der CDU sowie jeweils einen der SPD und der FW.