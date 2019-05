von sk

Lörrach (sk) Zum achten Mal hat die Duale Hochschule Lörrach sich mit zwölf Studierenden ihrer BWL-Studiengänge Gesundheitsmanagement, Logistik, Tourismus, International Business, Finanzdienstleistungen und International Business Management Trinational am ältesten Planspiel der UNO, dem National Model United Nations (NMUN) in New York, beteiligt – aber noch nie so erfolgreich. Sie repräsentierten die Slowakische Republik und vertraten deren Interessen in den Bereichen Internationale Sicherheit und nukleare Abrüstung, Nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte und Inklusion, Migration, Friedenssicherung und Umweltschutz. 5000 Studenten aus 45 Nationen debattierten in der Generalversammlung und in Komitee-Meetings.

Sie mussten unter den Delegierten Verbündete für die Haltung des repräsentierten Landes finden, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen und diesen in einer Resolution in englischer Sprache zu Papier zu bringen. Die Herausforderung für die Lörracher Studierenden bestand darin, sich im Kreise der vielen anderen zu behaupten, die vornehmlich Politikwissenschaften oder Jura studieren und sich öfter mit den Fragestellungen beschäftigten. Darüber hinaus waren die meisten Teilnehmer englische Muttersprachler. Schließlich galt es, nicht die eigene subjektive Haltung zu vertreten oder jene Deutschlands, sondern die der Slowakei, die die Lörracher Studierenden zuvor nur wenig kannten und deren Haltung zu außenpolitischen Fragen wie etwa der Flüchtlingspolitik der deutschen Haltung teils diametral entgegensteht.

Umso beachtlicher ist es, dass die Delegation mit mehreren Auszeichnungen zurückkehrte. Zwei Positionspapiere wurden ausgezeichnet und in den Rang der besten zehn Prozent gehoben. Es waren die Ausarbeitungen von Marc Schurhammer (BWL-Gesundheitsmanagement) und Jan Lukas Todt (BWL-Logistik) im Rahmen des Ersten Komitees der UN-Generalversammlung zur Internationalen Sicherheit. Ebenso wie Melanie Lang und Anne Gretsch (BWL-International Business), die mit ihrem Papier zum Schutz der Weltmeere vor Verschmutzung mit Mikroplastik sowie Luftverschmutzung und E-Waste überzeugten. Die DHBW-Delegation wurde auch für ihr Auftreten und Engagement ausgezeichnet.

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Studentinnen und Studenten“, so Theodor Sproll, Rektor der DHBW Lörrach. „Das gibt unserem Konzept recht: junge Menschen dual auszubilden und sie fit zu machen für die wichtigen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Fragen.“

Die gute Vorbereitung ermöglichte auch Katarzyna Zukowska-Gagelmann, Professorin der Fakultät Wirtschaft. „Ich hoffe, das zeigt einmal mehr, welchen Vorbildcharakter solche Projekte für unsere Studierenden und für uns als Duale Hochschule haben und dass dieses Engagement absolut förderungswürdig ist.“

Anne Gretsch sagte: „Ich kann jetzt viel besser verstehen, wieso manche Entscheidungen in der UNO so lange dauern, auch wenn ihre Dringlichkeit noch so hoch ist.“ Marc Schurhammer fand es „eine Herausforderung, so viele Charaktere und Meinungen unter einen Hut zu bringen und Verbündete zu finden“, während Jan Lukas Todt bilanzierte. „Ich habe in jedem Fall sehr viel für mein Berufs- und Privatleben mitgenommen.“