von Willi Adam

Lörrach – Der Kampf um das Lörracher Stromnetz geht in die nächste Runde. Gegen die Pläne der Stadt Lörrach, mit dem Energieversorger Badenova eine strategische Partnerschaft einzugehen, um das Stromnetz selbst zu übernehmen, hat Mitbewerber Energiedienst Beschwerde beim Oberlandesgericht Karlsruhe eingelegt. Mit einer ersten Anfechtung vor der Vergabekammer war Energiedienst noch abgeblitzt. Energiedienst ist derzeit Inhaber des Stromnetzes in Lörrach und möchte für die anstehende Konzessionsvergabe selbst Partner der Stadt werden.

Immer mehr Kommunen wollen Einfluss auf die Stromnetze in ihrem Gebiet. Dies hat energiepolitische Gründe, aber auch wirtschaftliche. Die Netze versprechen stabile Einnahmen für die Durchleitung, während der Energiehandel an sich liberalisiert und Schwankungen unterworfen ist. Deswegen möchte auch die Stadt Lörrach das Stromnetz übernehmen. Der Eigenbetrieb Stadtwerke soll dafür mit einem in Sachen Strom erfahrenen Partner eine neue Gesellschaft gründen, die sich dann um die zum Jahresende auslaufende Konzession bewirbt. Diese Konzessionsvergabe erfolgt durch die Stadt selbst, so dass für ein faires Verfahren die Suche nach einem strategischen Partner strikt vom späteren Konzessionsverfahren getrennt sein muss. Als strategischer Partner kam Badenova beziehungsweise deren Netzgesellschaft BN-Netze zum Zug – ebenso bei einem gleichartigen Verfahren in der Stadt Weil am Rhein. Die Stadt Lörrach ist an Badenova mit sechs Prozent beteiligt und Badenova hat – derzeit frisch verlängert – die Konzession für das örtliche Gasnetz inne.

Gegen diese Partnerwahl der Stadt Lörrach hatte der bisherige Netzbetreiber Energiedienst beziehungsweise deren Netztochter ED Netze bei einer für alle baden-württembergischen Vergabeverfahren zuständigen Kammer Widerspruch eingelegt. Wie berichtet hat die Vergabekammer diesen Widerspruch Ende Juli abgewiesen. Die Stadt Lörrach, die sich in diesen Verfahren ansonsten betont zurückhält, hatte seinerzeit den Spruch der Vergabekammer begrüßt und die baldige Gründung einer neuen Gesellschaft aus Stadtwerken und BN-Netze angekündigt. Diese neue Gesellschaft, an der die Stadtwerke die Mehrheit haben sollen, hat bis Jahresende Zeit, sich um die Netzkonzession für das Stadtgebiet (ohne Hauingen) zu bewerben. Würde diese neue Gesellschaft aus Stadtwerken und BN-Netzen die Stromkozession erhalten, müsste Energiedienst die Netztechnik zu einem gutachterlich festgesetzt Preis verkaufen. Die Konzession läuft zwar schon zum Jahresende aus, wegen der Einsprüche hat die Stadt als Instanz für die Vergabe der Konzession jedoch die Bewerbungsfrist verlängert.

Nun legt Energiedienst Beschwerde beim Oberlandesgericht Karlsruhe ein. Diese Instanz entscheidet in aller Regel endgültig über Vergabeverfahren. Bis zu einer Entscheidung des Oberlandesgerichts liegt die Sache bei der Stadt wieder auf Eis. „Die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft verzögert sich durch dieses neue Verfahren. Zum konkreten Zeitablauf können im Moment noch keine näheren Angaben gemacht werden“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

Energiedienst sieht Fehler Verfahren. Dabei gehe es darum, dass sich sowohl die Stadt Lörrach bei diesem Verfahren als auch Badenova bei früheren Anlässen Dienste eines bestimmten Anwaltsbüros in Anspruch genommen hätten. Die Vergabekammer habe den Einspruch von Energiedienst mit dem Hinweis zurückgewiesen, diese Tätigkeiten seien innerhalb des Anwaltsbüros wie mit einer chinesischen Mauer getrennt. Doch tatsächlich erfolge die Beratungstätigkeit durch die gleichen Personen, konkretisiert Energiedienst-Sprecher Alexander Lennemann im Gespräch mit dieser Zeitung die Vorwürfe.

Ein weiterer Punkt der Energiedienst-Argumentation bezieht sich auf einen Vorgang in Neuenburg, wo Energiedienst eine Konzession an Badenova verloren hat. Energiedienst rechnet damit, dass Badenova dort eine kartellrechtliche Rüge erhält. Aus diesem Grund sei Badenova auch vom Lörracher Verfahren auszuschließen, weil daraus abzuleiten sei, dass das Geschäftsgebaren der Badenova dieses Unternehmen generell für solche Verfahren disqualifiziere, erläutert Lennemann die Argumentationskette. Das Verfahren in Lörrach sei ebenso wie das in Weil am Rhein fehlerhaft gewesen, meint Energiedienst. „Wir wissen nicht, warum wir nicht den Zuschlag erhalten sollten“, wird der Geschäftsführer von ED Netze, Markus Nägele, in einer Pressemitteilung von Energiedienst zitiert.

Ungeachtet des Ausgangs der neuerlichen Beschwerde will sich Energiedienst mit ED Netze in der nächsten Stufe des Verfahrens so oder so um die Konzession für das Lörracher Stromnetz bewerben, wie Energiedienstsprecher Lennemann versichert. Sei es dann als eigenständiger Bewerber oder, falls die Beschwerde gegen die Stadt Lörrach doch noch Erfolg haben sollte, als Partner der Stadt Lörrach in einer dann zu gründenden neuen Gesellschaft.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein