vor 2 Stunden SK Lörrach Streit bei Familienfeier: Pärchen geht mit Messer und Bratpfanne aufeinander los

Zu einem handfesten Streit kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr in Lörrach, wo ein Pärchen in einer Wohnung nach einer kleinen Familienfeier mit Bratpfanne und Messer aufeinander losging.