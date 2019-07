von Barbara Ruda

Lörrach – Es ist nichts weniger als ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, wenn Miva am Mittwoch beim Stimmenfestival als Support von Jan Delay auf der Marktplatzbühne steht. Die gebürtige Lörracherin hat nämlich einst als kleines Mädchen gemeinsam mit ihrer damals am Alten Marktplatz wohnenden Oma vom Balkon aus die Stars auf der Bühne bewundert. „Vielleicht stehst ja du mal eines Tages da oben und singst“, sagte ihr die Großmutter damals.

Wenn am Mittwoch und im Alter von 27 Jahren dieser lang gehegte Traum für Victoria Marie Alexandra Mertsch in Erfüllung geht, ist die Oma dabei und wird, so zumindest die Annahme von Miva, mit dem Rest der Familie den größten Fanclub auf dem Platz aufbieten. In den aus ihren drei Vornamen gebildeten Künstlernamen schlüpfte die junge Sängerin und Songschreiberin vor knapp zwei Jahren wie in eine neue Haut. „Ich habe vorher immer mit Bands zusammen gespielt“, erzählt sie. Bis sie merkte, dass sie unbedingt ihr eigenes Ding machen muss. Nur folgerichtig ist, dass Mivas im April herausgekommene erste Single „Neu“ heißt.

Bis vor einem knappen Jahr wohnte Miva in Inzlingen und Lörrach. Bereits in frühester Kindheit fing sie an, Musik zu machen, zunächst lernte sie Klavier. Dazu inspirierte sie ihre musikalischen Familie, die oft gemeinsam jammte, wie sie sich erinnert. Zur Schule ging sie an der FES. Als sie 14 Jahre jung war, sang Victoria erstmals in einer Band. Zu dieser Zeit schrieb sie schon Songs. Den ersten Gesangsunterricht nahm sie aber erst relativ spät mit 20 Jahren. Ihr Gesangsstudium in Freiburg brach sie ab, um nach Berlin zu gehen. Seinerzeit hatte sie bereits ein Management und bekam über diesen Kanal zahlreiche Anfragen, Lieder für andere Künstler zu schreiben.

Durch die große Distanz nach Berlin seien ihr viele Chancen durch die Lappen gegangen. Etwa wenn sie flugs zu einer Session dazustoßen sollte, was von Freiburg aus nicht möglich war. „Es war der absolut richtige Zeitpunkt, sich zu vernetzen“, erklärt sie diesen Schritt. Ihre Teilnahme an der Fernsehcasting-Show „Voice of Germany“ im Jahr 2015 hat sie weit hinter sich gelassen. Ein Format, bei dem sie nichts selbst aussuchen durfte – auch nicht die Lieder, die sie sang –, ist nichts für eine Singer/Songwriterin mit eigenem Material. Und mit eigenem Profil.

Musikalisch ist sie mit klassischem Deutschrock inklusive vieler 1980er-Synthiklänge unterwegs. In ihre Texte fließt eine sehr klare Vision einer Gesellschaft, wie sie sich Miva wünscht. Dass immer mehr Menschen Vieles nur von einer Seite her betrachten, gefällt ihr nicht. Diesem Schwarzweißdenken tritt sie in ihren Liedern entgegen.

Sie, die auf ihrem Visionboard als Ziel einen Auftritt beim Stimmen-Festival festgehalten hat, bekam dann gar nicht mal direkt mit, dass in diesem Jahr lokale Künstler über einen Contest die Chance gekommen sollten, genau das zu tun – und zwar auf der ganz großen Bühne auf dem Alten Marktplatz. Erst als die erste Deadline für die Bewerbung bereits vorbei war, schrieb ihr eine Freundin: „Hey Vicky, hast du schon davon gehört “ Der Rest ist Geschichte. Das Stimmenkonzert wird das erste in der alten Heimat sein, bei dem Victoria Mertsch als Miva auftritt.

Total aufgeregt ist sie bereits. Mit dabei werden ihre „lieben Jungs“ von der festen Band sein, die sie beim Studium in Freiburg kennengelernt hat. „Die stehen treu an meiner Seite und brennen auch für die Band“, erzählt sie. Der ersten Single vom April sollen über die nächsten Monate vier weitere folgen, bevor Miva im Frühjahr 2020 ein ganzes Album auf den Markt bringen möchte.