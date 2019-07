von sk

Lörrach (sk) Die diesjährige Ausgabe des „Stimmen“-Festivals hat 29 000 Besucher angelockt. Vor allem auf dem Marktplatz, wo im vergangenen Jahr der Zuspruch nicht mit der künstlerischen Qualität der Konzerte Schritt gehalten hatte, tummelten sich in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Zuhörer. 16 500 Besucher kamen zu den vier Konzerten. Die Burghof GmbH als Veranstalterin spricht deshalb von einer der besten Auslastungen dieses zentralen Spielorts in der Festivalgeschichte.

Mit dem Konzert des amerikanischen Leinwandstars Kiefer Sutherland ging am Sonntagabend im Rosenfelspark das 26. „Stimmen“-Festival zu Ende. In einer Pressemitteilung ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz der diesjährigen Ausgabe. Zwischen 27. Juni und 28. Juli 2019 bot das Festival insgesamt 27 Veranstaltungen – einschließlich des Konzerts am Freitagabend, das nach dem Auftritt von Celine Rudolph vor dem Hauptact mit Mayra Andrade wegen eines Unwetters abgebrochen werden musste.

Nach Angaben der Burghof GmbH kamen 29 000 Gäste zu den Veranstaltungen. Allein 16 500 Zuhörer fanden die „Stimmen“-Konzerte auf dem Marktplatz. Diese überdurchschnittliche Zahl wurde erreicht, obwohl sich wegen der krankheitsbedingten Absage von Beirut die Zahl der Marktplatzkonzerte von geplanten fünf auf vier reduzierten. „Die Auslastung der Marktplatzkonzerte 2019 gehört damit zu einer der höchsten der Festivalgeschichte“, heißt es in der Burghof-Mitteilung zur „Stimmen“-Bilanz. Auch das Leben um die Konzerte entfaltete sich zur Zufriedenheit der „Stimmen“-Macher. Sowohl rund um den Lörracher Marktplatz als auch bei den Konzerten im Rosenfelspark seien zahlreiche Zaungäste in der Stadt gewesen, die bei sommerlichen Temperaturen gelöst die Festivalatmosphäre genossen hätten. Auch mit den künstlerischen Ergebnissen sind die Veranstalter zufrieden. Zu den Höhepunkten hätten in diesem Jahr die Konzerte mit Joe Jackson gehört, der die Klassiker aus seiner 40-jährigen Musikerkarriere zu einem Konzertereignis verdichtet habe, sowie der noch immer energiegeladene Auftritt von Iggy Pop auf dem Marktplatz Lörrach. Die „Ausnahmesängerin“ Cat Power habe den Burghof mit stiller, aber fühlbarer Hochspannung gefüllt, während die Prince-Weggefährtin Judith Hill mit wandelbaren Stimme im Rosenfelspark funkige Akzente gesetzt habe, heißt es in der Pressemitteilung. Auf dem in diesem Jahr gestärkten Feld der klassischen Musik hätten vor allem die russische Starsopranistin Olga Peretyatko im Rahmen der Operngala im Schlosspark Binningen sowie die lautten compagney herausgeragt.

Im kommenden Jahr findet „Stimmen“ wieder in einem ähnlichen Zeitraum statt. Das Festival ist für die zeit vom 5. Juli bis zum 2. August geplant. „Lörrach singt“ ist am 11. Juli 2020 geplant und die Marktplatzkonzerte in der Innenstadt gehen zwischen 22. Juli und 26. Juli über die Bühne.