von Maja Tolsdorf

Lörrach (maj) Barrierefreiheit und Teilhabe – diese Stichworte sind beim „Stimmen“-Festival nicht nur Floskeln. Auch Menschen mit Handicap oder solche, die nur vorübergehend nicht in der Lage wären, ein langes Stehkonzert durchzuhalten, sind bei den „Stimmen“-Konzerten auf dem Marktplatz willkommen. Etwas am Rand der Festivalarena gibt es einen eigenen Bereich, wo auch Rolli-Fahrer sicher und ausgelassen mitfeiern können.

Ein Konzerterlebnis schafft Gemeinsamkeit, wie bei Jan Delay am Mittwoch und gestern bei George Ezra auf dem Marktplatz zu erleben war. Dabei muss niemand außen vor bleiben, wie beim Blick auf die Tribüne mit den Rollstuhlfahrern bei den ersten beiden Marktplatzkonzerten unschwer zu erkennen war. Denn auch in diesem besonderen, leicht erhöhten Bereich bewegen die Musiker die Menschen, bringen sie zum Singen, Jubeln, Klatschen und Feiern – ganz so wie in den vorderen Reihen. „Genau das ist unser Ziel, wir wollen dafür sorgen, dass alle ein schönes Konzerterlebnis haben können – mit oder ohne Behinderung“, sagt Silke Schultz. Sie ist seit vielen Jahren im Managementteam von „Stimmen“.

Jeder, der einmal eine Verletzung an Bein oder Fuß hatte, kennt das: Plötzlich steht man im Alltag vor Herausforderungen. Auch die Freizeit mit Kino- oder Konzertbesuchen stellt einen vor knifflige Aufgaben. Doch wer sich rechtzeitig vorm Stimmenkonzert telefonisch beim Burghof meldet, kann auf Hilfe hoffen. Denn nicht nur Rollstuhlfahrer haben die Chance auf einen Tribünenplatz, sondern auch Blinde, Sehbehinderte oder Hochschwangere. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es noch Plätze gibt. „Da gilt natürlich first comes first“, sagt Schultz. Wer telefonisch ein „Rollstuhlfahrer-Ticket“ beim Burghof bucht, bekommt mit Begleitperson einen Platz auf der Tribüne reserviert. Deshalb gelte es, sich frühzeitig zu melden. Anfragen direkt auf dem Konzertareal sind nicht möglich, denn Peter Klug bekommt zuvor eine Namensliste. Seit vielen Jahren kümmert er sich vom Einlass bis zum Ende des Konzerts um die Menschen mit Behinderung. Diese bezahlen übrigens ebenso den vollen Preis für die Konzertkarte. Die Begleitperson darf kostenlos aufs Areal, hat aber keinen Anspruch auf einen Tribünen-Sitzplatz.

Der Standort des Podests ist ebenso wie das übrige Marktplatz-Areal in puncto Flucht- und Rettungswege gut durchdacht. „Das steht über allem, die Wege müssen breit genug und frei sein“, sagt Schultz. Das Podium sei bewusst beim Café Pape aufgebaut. Zum einen ist dort der Einlass auch für Rollstuhlfahrer reibungslos möglich, zum anderen sei das der kürzeste Weg, um das Areal zu verlassen – nach Konzertende oder bei einer Evakuierung. Für die übrigen Konzertbesucher bietet der Marktplatz laut Schultz gute Bedingungen, denn er ist sehr offen und kann über mehrere Abgänge in verschiedene Richtungen verlassen werden.

Gestern beim George-Ezra-Konzert jedenfalls waren die Besucher auf der Tribüne begeistert, nicht nur vom Ambiente und dem tollen Standort, sondern vor allem von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, mit der ihnen Peter Klug begegnet. „Wir werden hier wahrgenommen und können Teil des Erlebnisses werden“, sagt Rollstuhlfahrerin Uschi. Ebenso wie Sabine versucht sie generell, so oft wie möglich rauszugehen, schöne Dinge zu erleben und teilzuhaben.

„Das bringt Freude, Kraft und Energie“, sagt die gehbehinderte Sabine, die von ihrer Tochter begleitet wird. Dank der „tollen Organisation“ (Sabine) können sie das Konzert auch in vollen Zügen genießen. „Für mich ist das Festival jedes Jahr eine Veranstaltung, bei der ich mich aufgehoben fühle“, sagt Uschi. Deshalb wird sie am Samstag auch beim Konzert von Revolverheld dabei sein.