Lörrach Stettemer Wöschwiiber: Trotz schwerer Arbeit Zeit zum Feiern

Fasnachtsclique Stettemer Wöschwiiber feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Gründungsmitglied Hansjörg Bauer immer noch aktiv

Lörrach-Hauingen (kbw) Seit 35 Jahren besteht die Fasnachtsclique Stettemer Wöschwiiber, die sich nach den Waschfrauen im Waschhaus in Stetten benannte. Der Geburtstag ist für den SÜDKURIER der Anlass, auf die Geschichte der Clique zurückzublicken.

Ursprung im Mai 1982

Im Mai 1982 trafen die Gründer sich bei Roger und Bianca Paris und stellten erste Überlegungen an, in Lörrach eine neue Fasnachtsclique zu gründen, die einen sinnvollen Ursprung hat. Danach wurden viele Gespräche geführt, auch mit dem damaligen Oberzunftmeister Hans-Rudi Müller, der sich ans alte Stettener Waschhaus erinnerte. Das stand mehr als 100 Jahre in Stetten am Gewerbekanal. Daran wuschen Dienstmädchen, Bäuerinnen und Frauen von Taglöhnern die Wäsche, pflegten Klatsch und Tratsch über die Herrschaften und darüber, was es in Stetten Neues gab. Schon damals gab es an der Lörracher Fasnacht das Wöschwiib, das über die Leute lästerte und tratschte. So machte Müller den Vorschlag, die „Stettemer Wöschwiiber“ als Clique aus der Taufe zu heben.

Gründung im Januar 1983

Am 26. Januar 1983 trafen sich Roger und Bianca Paris, Hansjörg Bauer, Hansjörg und Manuela Schmith, Susanne Montiegel und Yvonne Montiegel zur Gründung der Stettemer Wöschwiiber. Schnell fanden sie auf Anregung von Roger Paris ein Häs, das sie an der Fasnacht 1984 vorstellten: ein typisches Wöschwiib mit rotem Unterrock, rotem Kopftuch, blauweiß kariertem Rock, blauweißen Ringelsocken und Strohschuhen. Die von Roger Paris entworfene Holzmaske fertigte der Elzacher Maskenschnitzer Franz Lang. Sie zeigt eine heraushängende Zunge am rechten Mundwinkel und erinnert so an die harte Arbeit des Wäschewaschens. Als Utensilien zu den Umzügen nahm die Clique ein Waschbrett und eine Waschzange mit.

Häs wechselt mehrmals

Alles bezahlten die Gründungsmitglieder aus eigener Tasche. 1993 zum zehnjährigen Bestehen leisteten sie sich ein neues Häs, das vom damaligen Vorsitzenden Hansjörg Bauer entworfen wurde. Es war ein grauer Rock, ein blauer Schurz mit grauen Streifen, pinkfarbene Bluse und Socken sowie Holzschuhe. Die Holzmaske blieb.

Das Kopftuch wurde in Weiß mit blauen Rüschen verändert. Erneut geändert wurde das Häs zum 25-Jahr-Jubiläum. Seither trägt die Clique eine blaugeblümte Bluse und dunkelblaue Socken. Rock, Schuhe, Maske und Kopftuch sind unverändert geblieben.

Zirkuskostüme statt Waschröcke

Im närrisch geschmückten Hauinger Narrentempel, der Festhalle, feierten die Wöschwiiber mit befreundeten Cliquen aus Lörrach und Umgebung am Samstag ihren Jubeltag. Cliquenchefin Laura Pukall hieß die Besucher unter dem Motto „35 Johr Zirkus – Manege frei, d’Wöschwiiber sin do“ willkommen. Die Wöschwiiber feierten in Zirkuskostümen. Für gute Laune sorgte die „Band U 64“ mit den Guggemusiken Truubeschraenzer aus Aarburg, Räpplischpalter aus Basel und der Guggemusik 53 aus Stetten. In ihrem Rückblick bezeichnete Laura Pukall es als toll, dass die Stettemer Wöschwiiber den Zusammenhalt übers ganze Jahr pflegen. Sie berichtete, dass sie vor dem Geburtstagsfest Sorgen gehabt habe. Diese seien aber bald verflogen, als sie merkte, wie gut alle Cliquenmitglieder zusammenhalten. Sie begrüßte besonders Kanzelar und Chronist Klaus Breitenfeld von der Narrengilde Lörrach sowie Protektorin Margarete Kurfeß.

Besonders gefeiert wurde Gründungsmitglied Hansjörg Bauer, der immer noch dabei ist. Pukall dankte auch ihrer langjährigen Vorgängerin Sabine Diesterweg, die ihre Mutter ist. Kurfeß sprach dem jungen Verein mit seinen überwiegend jungen Mitgliedern ihren Glückwunsch aus. Breitenfeld freute sich, dass es bei der Clique keine Generationsprobleme gebe. Jedes Jahr machen sie auch Schnitzelbänke.

Ehrungen:

Sabine Diesterweg, Hansjörg Bauer, Sybille Wirth (alle Ehrenmitglied und goldenen Orden der Narrengilde Lörrach), Elisabeth Fritsche (silberner Orden der Narrengilde Lörrach).