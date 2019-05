von Thomas Loisl Mink

Im Stadtgebiet Lörrach ereignen sich jede Woche rund 26 Verkehrsunfälle. Statistisch betrachtet flüchtet in acht davon der Unfallverursacher, Tendenz steigend. Allerdings ist die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent gesunken und knapp die Hälfte davon sind nur Kleinstunfälle. Es wurden weniger Personen verletzt, niemand wurde 2018 bei einem Verkehrsunfall getötet.

1326 Verkehrsunfälle sind im Jahr 2018 im Stadtgebiet geschehen. Das sind 142 weniger als im Jahr zuvor. 595 davon waren Kleinstunfälle. In 550 Fällen war nennenswerter Sachschaden zu verzeichnen, bei 181 Unfällen wurden Personen verletzt. Das ist die geringste Zahl der vergangenen zehn Jahre. Bei den 181 Unfällen wurden 217 Personen verletzt, davon 199 leicht und 18 schwer. 39 Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern sind vier weniger als im Jahr 2017. Nur in 16 dieser Fälle verursachten die Zweiradfahrer den Unfall. Die Zahl der Schwerverletzten sank von 13 auf fünf, die Zahl der Leichtverletzten sank von 28 auf 18.

87 Unfälle mit Radfahrern hat die Polizei registriert, was recht genau dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre entspricht, obwohl der Fahrradverkehr zunimmt. 82 Beteiligte wurden dabei verletzt, neun davon schwer. Bei 51 dieser Unfälle war der Radfahrer der Unfallverursacher. Die Zunahme von Pedelecs macht sich auch in der Unfallstatistik bemerkbar: 15-mal waren solche 2018 in Unfälle verwickelt, im Jahr zuvor waren es noch neun gewesen. 31 Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern gab es an Fußgängerüberwegen im Stadtgebiet, zwei mehr als im Vorjahr. Dabei wurden 34 Beteiligte verletzt, drei davon schwer.

Verantwortungslosigkeit nimmt indessen weiter zu: Mit 426 Unfallfluchten, 40 mehr als im Vorjahr, erreicht dieser Tatbestand einen neuen Spitzenwert. „Das ist eine Charaktersache und sollte bei der Erteilung der Fahrerlaubnis geprüft werden“, sagt Wolfgang Grethler, Leiter des Polizeireviers. Zwar sind es in der Regel nur leichtere Schäden, verursacht durch Parkrempler, aber der Geschädigte bleibt auf seinem Schaden sitzen. Beim Polizeirevier gibt es eine speziell ausgebildete Beamtin, um diese Fälle aufzuklären, doch bei kleinen Unfällen gibt es meist nur wenig Spuren. Ein Drittel der Unfallfluchten kann die Polizei aufklären, oft auch durch die Mithilfe von Zeugen.

Unfallschwerpunkte in Lörrach sind die Bahnübergänge und die Strecke entlang der Bahnlinie. Mit 15 Unfällen bleibt die Kreuzung Schiller-/Brühl-/Zeppelinstraße der Ort, wo sich die meisten Unfälle ereignen, wie schon die vergangenen sechs Jahren. „Durch die optische Linie an der Bahn entlang denken Viele nicht daran, dass sie die Vorfahrt beachten müssen, obwohl alles gut beschildert ist“, stellt der stellvertretende Revierleiter Andreas Nagy fest.

Jeweils neun Unfälle ereigneten sich am Hasenloch sowie an der Kreuzung Wiesentalstraße/ Clara-Immerwahr-Straße. Die Wiesentalstraße ist durch die hohe Verkehrsbelastung häufiger mit Unfällen belastet. Dass die Hasenloch-Kreuzung einer der größten Unfallschwerpunkte im ganzen Regierungsbezirk ist, hat auch das Regierungspräsidium (RP) erkannt, stellt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic fest. Derzeit laufen beim RP Planungen zum Umbau der Kreuzung. Jeweils fünf Unfälle geschahen an den Kreuzungen Wallbrunn-/Brühl-/Belchenstraße und Kreuz-/Schillerstraße.

167-mal waren Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren die Unfallursache, 102 Mal waren es Vorfahrtsverletzungen. In 32 Fällen waren Alkohol oder Drogen ausschlaggebend für den Unfall, in 27 Fällen die nicht angepasste Geschwindigkeit. Daher setzt die Polizei auf Verkehrsüberwachung. „Das ist wichtig für das Sicherheitsgefühl, aber wir merken auch, dass wir das Unfallgeschehen damit positiv beeinflussen können“, sagt Wolfgang Grethler.

Bei Kontrollen wurden 247 Fahrer aus dem Verkehr gezogen, 146 wegen Alkohol, 101 wegen Drogen. Auch die passive Sicherheit wird von der Polizei kontrolliert. In 618 Fällen wurden Fahrer erwischt, die ihr Handy während der Fahrt benutzten, darunter auch 76 Radfahrer. Nagy weist darauf hin, dass man bei zwei Sekunden Unaufmerksamkeit bei 50 Stundenkilometer 26 Meter weit fährt – ohne auf den Verkehr zu achten. Der Handyverstoß im Auto kostet deswegen mindestens 100 Euro Buße plus Verwaltungsgebühr und einen Punkt im Verkehrszentralregister.

456 Fahrer wurden ohne Gurt angetroffen, 41-mal waren mitfahrende Kinder nicht ordentlich gesichert. Die Geschwindigkeit misst die Polizei mit Laser und hält die Raser sofort an, wobei nur Fahrer, die mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell sind, gestoppt werden. Genau 100 Fahrer waren es 2018, gegenüber 171 im Jahr zuvor. Da machen sich die installierten Blitzer positiv bemerkbar, meint Grethler. „Viele denken als Radfahrer, sie könnten sich in der Anonymität mehr Dinge leisten“, sagte er. Weil Radfahrer damit die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, hat die Polizei ein Augenmerk auf sie. 815 wurden beanstandet. Etwa die Hälfte davon waren Schüler, bei denen die Polizei Elternbriefe schreibt. Bei Erwachsenen wurde ein Verwarnungsgeld verhängt.