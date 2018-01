Lörrach Stationäre Blitzer im Faktencheck

Radarfallen (I): Was die Stadt einnimmt, welche Regeln sie beachten muss und warum sie keine mobile Anlage anschaffen will.

Lörrach – Haushaltssanierung, Abzocke, Bürger-Bevormundung: Im Streit um einen stationären Blitzer in der Brombacher Ortsdurchfahrt kochen die Emotionen hoch. Nüchtern vorgetragene Argumente treten in der Diskussion manchmal in den Hintergrund. Deswegen hier der Faktencheck zum Blitzer, bevor der Gemeinderat am Donnerstag, 17.30 Uhr, darüber entscheidet.

Wie viele Blitzer gibt es in der Stadt?

Im Lörracher Stadtgebiet gibt es fünf stationäre Blitzer. Auf Höhe der Wiesentalstraße 26 (B 317, drehbar) steht ein Blitzer. Tempo-30-Blitzer stehen an der Kreuzstraße auf der Höhe Lerchenhof (drehbar), an der Wallbrunnstraße (beide Richtungen), an der Ötlinger Straße (beide Richtungen) und an der Freiburger Straße (stadteinwärts). Außerdem betreibt die Stadt zwei mobile Messanlagen, die von Mitarbeitern betätigt werden und an unterschiedlichen Orten zum Einsatz kommen.

Was muss die Stadt beim Aufstellen beachten? Polizei und Kommunen dürfen Blitzer aufstellen. In Baden-Württemberg müssen 150 Meter Mindestabstand zwischen dem Verkehrsschild mit Geschwindigkeitsbeschränkung und dem Blitzer bestehen. Dadurch soll verhindert werden, dass Auffahrunfälle entstehen, weil Fahrer plötzlich zu stark abbremsen. In Berlin sind es nur 75 Meter Mindestabstand.

„Gefühlt ja, aber verlässliche Zahlen zu stationären Blitzern kenne ich nicht“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Karl-Heinz Schneider auf Anfrage der BZ. Die Zahl der Anlagen ändere sich laufend. Aktuell werden viele Kontrollgeräte aus den 80er und 90er Jahren abgebaut und durch Säulen ersetzt, die in beide Richtungen blitzen können und schwieriger zu erkennen sind. Internetseiten wie radarfalle.de führen Statistiken zu stationären Blitzern, auch nach Bundesländern, doch Schneider rät zur Vorsicht mit den Zahlen. Man wisse nicht, wer dahinter stecke und wie verlässlich die Daten seien. Wie viel Geld verdient die Stadt mit den Blitzern? Die Stadt setzt die Blitzer nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen ein. Doch sie verdient auch daran. Im Haushalt 2017 sind 1,18 Millionen Euro Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern für die Überwachung des fließenden Verkehrs eingetragen. Für 2018 rechnet die Stadt mit 1,27 Millionen Euro. Dazu zählen die stationären wie die mobilen Blitzer. Eine Aufschlüsslung der Einnahmen pro Blitzer ist laut Stadtverwaltung nicht möglich. Auf der Ausgabenseite stehen rund 29 000 Euro für Wartung und Reparatur der Blitzgeräte. Insgesamt kalkuliert der Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit mit 120 000 Euro für den Versand aller Bußgeldbescheide wegen Ordnungswidrigkeiten.

Ist das Verwarnungsgeld zweckgebunden? Die Einnahmen sind nicht zweckgebunden, aber sie fließen laut dem städtischen Pressesprecher Alexander Fessler in das Budget des Fachbereichs Straßen/Verkehr/Sicherheit.

Die Einnahmen sind nicht zweckgebunden, aber sie fließen laut dem städtischen Pressesprecher Alexander Fessler in das Budget des Fachbereichs Straßen/Verkehr/Sicherheit. Funktioniert der Lärmschutzmit einem Blitzer? Eine Tempo-30-Zone mindert den Verkehrslärm im Mittel um 2,5 Dezibel, sagt Stephan Meier vom Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit. Das klingt nach wenig, doch insbesondere die „Störungswirkung von Spitzenschallpegeln kann dadurch gemildert werden“, heißt es im Lärmaktionsplan. Dafür müssen sich die Autofahrer aber ans Tempolimit halten. Birgit Däschle ist Anwohnerin der Wallbrunnstraße. Sie sitzt auf ihrem Balkon im Erdgeschoss, direkt auf Höhe des Blitzers, und raucht eine Zigarette. „Wenn wir abends im Wohnzimmer sitzen, sehen wir draußen immer das Blitzspektakel.“

Viele Autofahrer bremsten vor dem Blitzer ab und beschleunigten dann wieder. Im Dezember kam es an allen stationären Blitzern zu 2226 Geschwindigkeitsübertretungen. „Die Polizei müsste die Leute rauswinken“, sagt Däschle. Verkehrspsychologen bestätigen, dass Tempo-Sünder einsichtiger sind, wenn sie direkt nach dem Verstoß mit ihrem Fehler konfrontiert werden.