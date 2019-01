von Barbara Ruda

Lörrach (rud) Bei ihrem Jahreskonzert am Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr im Burghof nehmen die drei Orchester der Stadtmusik das Publikum mit auf eine musikalische Städtereise rund um den Erdball. Das Aktivorchester startet nach einer Stadtrundfahrt durch Basel vom Euro-Airport aus in die Welt.

Mit dem Motto „Städtetrip“ setzt die Stadtmusik heuer auf einen Trend. Nicht umsonst gelten die Deutschen als Reiseweltmeister. Und auch die Stadtmusik selbst ist in Sachen Städtepartnerschaften schon häufiger unterwegs gewesen – zuletzt im vergangenen Jahr im englischen Chester. Doch wie so oft war es eine bestimmte Komposition, die Ulrich Winzer reizte, dieses Mal Nigel Hess’ „New London Pictures“, in dem etwa die Millenium Bridge oder das London Eye musikalisch beschrieben werden. Dieses Stück wollte der Dirigent gerne mit der Stadtmusik umsetzen. „Es gibt Werke, die bringen das Orchester weiter“, erklärt er. „Ich bin außerdem sicher, dass es dem Publikum gefällt, denn es ist sehr abwechslungsreich.“ Ein Kontrastprogramm also zum ermüdenden Brexit.

Das ganze Programm, das für das Jahreskonzert um dieses zentrale Werk herum entstand, bezeichnet Ulrich Winzer als „sehr unterhaltend“. Nach London geht es mit der Fantasie für Englischhorn über „Der Maskenball“ von Giuseppe Verdi weiter nach Stockholm und Neapel. Aus Peking schickt das Aktivorchester mit der gleichnamigen Komposition von Dirk Brossé eine Postkarte, bevor es in Paris landet. Für das von Toshio Mashima arrangierte „Paris Montmartre“ konnte Akkordeonist Predrag Tomic als Solist gewonnen werden, der stellvertretende Leiter der Städtischen Musikschule. „Darauf freuen wir uns sehr“, stellt Ulrich Winzer fest. Das leichte, mit dem Akkordeon verschmolzene Flair von Moulin Rouge und Pariser Walzer hat einen jazzigen Dixieland-Abschnitt, bei dem der erste Trompeter und der erste Posaunist der Stadtmusik kleine Improvisationen spielen.

Wie in jedem Jahr ist das Aktivorchester kurz vor dem Jahreskonzert in Klausur gegangen und hat ein Wochenende lang in der Akademie des Bundes Deutscher Blasmusik in Staufen intensiv geprobt. „Für uns ist das so eine Dopinggeschichte“, erläutert Ulrich Winzer. „Da kommt das Orchester wieder richtig auf den Weg, weil wir in der Zeit zwischen Advents- und Jahreskonzert zu wenig Zeit zum Proben haben.“ Für die konzertanten Auftritte mit je einem neuen Programm müssten die Musiker schon ran. Wenn sie bei der Klausur zusammen kommen, werden sie zu einer Einheit. Dieses Mal stieß in Staufen auch die Englischhorn-Solistin Selen Schaper, die in Freiburg lebt, zu den Lörrachern. Wie der Dirigent berichtet, waren seine Blasmusiker begeistert von ihrem Können. Den ersten Teil des Jahreskonzertes bestreiten wie immer die Orchester-Kids und die von Ellen Winzer dirigierten Orchester-Teenies. Die Leitung der Kids liegt erstmals in den Händen von Niels Faltum, der als Trompeter bei der Stadtmusik groß geworden ist. „Ein vielversprechender Musiker, der nach ein paar Einweisungsstunden bei mir gesagt hat ’Ja, ich will das versuchen’“, sagt Winzer. Statt eines Eintritts gibt es eine Kollekte.

Konzert Stadtmusik: Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, Burghof, Eintritt frei, Kollekte