von Jonas Hirt

Der Tüllinger, der Salzert und die Rathausdachterrasse: Am Montagmorgen hatten Senioren die Gelegenheit, Lörrach von oben zu sehen. Sofern sie einen Platz im Bus bei der Rundfahrt mit Oberbürgermeister Jörg Lutz ergattern konnten. Kein Sitz im Fahrzeug blieb leer. An mehreren Stationen wurde deutlich: Das Thema Wohnraum, beziehungsweise dessen Mangel, spielte für die Stadt bereits in der Vergangenheit eine Rolle.

Die Fahrt ist ein Auf und Ab – wortwörtlich. Und sie beginnt mit Hindernissen. Der Busfahrer nimmt zur Dualen Hochschule (DHBW) die falsche Straße. Die Folge: Er muss auf engem Raum wenden. Das Heck nähert sich immer näher einem Baum. Rufe ertönen: „Stopp, Stopp“. Es bleibt beim Kontakt mit einigen Blättern. Der Fahrer meistert die Herausforderung und es geht zurück auf den richtigen Weg. 2000 junge Menschen studieren an der DHBW, erzählt Lutz. Alleine ein Drittel der Studenten komme aus der Stadt, ein weiteres aus der Region. Die DHBW sei wichtig für das Gewerbe in der Region.

Unterhalb der Hochschule geht es durch die Homburg-Siedlung. „Nicht nur heute gibt es Wohnungsnot in Lörrach“, sagt OB Lutz. Er erläutert, wie in dem Gebiet neue Häuser mit großen Gärten entstanden seien – zentrumsnah und preiswert. Der Bus fährt zurück auf die Brombacher Straße, vorbei am Conrad-Areal. „Viele machen sich zu Recht Sorgen wegen der vielen Autos auf dem Parkplatz“, sagt der OB. Dieser muss weichen. Auf der Fläche entstehen Wohngebäude, und das Landratsamt verlagert einen Teil seiner Verwaltung in einen Neubau. Lutz erklärt, dass es Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage geben werde. Ebenfalls wird es unterhalb des „Lö“ auf dem Postareal eine weitere Tiefgarage geben. Der OB räumt ein, dass damit aber nicht die jetzige Kapazität des Conrads-Areals erreicht werde. Daher sei es das Ziel, mehr Personen auf den Verkehr mit Bus und Bahn zu verlagern.

Die Baustelle der Zukunft liegt hinter den Busreisenden. Vor ihnen liegt die der Gegenwart – die Wallbrunnstraße. „Zum Glück können wir wie geplant auf den Salzert fahren“, sagt Seniorenbeauftragte Ute Hammler. Der OB erklärt die Entstehungsgeschichte des Wohngebiets in der Nachkriegszeit. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen sei der Druck auf den Wohnungsmarkt hoch gewesen. Heraus kam, so Lutz, „der kühne Plan auf den Höhen etwas zu machen“. Das Wohngebiet habe nicht immer den besten Ruf gehabt. „Der Salzert hat sich aber positiv entwickelt“, sagt der OB.

Pläne für die Erweiterung des Salzert

Mittlerweile gibt es neue Pläne, den Salzert zu erweitern. „Das wird noch eine Weile dauern“, sagt Lutz. Es sei schwieriger geworden, neue Baugebiete voranzutreiben. Von der ersten Idee bis zu fertigen Häusern dauere es sieben bis acht Jahre. Die erste Idee für eine Ausdehnung des Salzert existiert zumindest. Lutz nennt die Erweiterung in Richtung des Reiterhofs.

Der Bus rollt den Berg runter in Richtung Stetten vorbei an der Jugendherberge. Die Klimaanlage kühlt den Innenraum. In der Säckinger Straße gäbe es zudem in vielen Pools der Häuser Möglichkeiten sich abzukühlen. Hammer schildert, dass es in dem Gebiet Skepsis gab, ob eine Bebauung möglich sei aufgrund einer ehemaligen Deponie. Die errichteten Gebäude zeigen, dass es für luxuriöse Häuser gereicht hat. Die Route führt weiter durch den Süden Lörrachs. Auch das Baugebiet Stetten-Süd sei aufgrund der Spätaussiedler nicht unumstritten gewesen, sagt Lutz. „Mittlerweile ist es eine beliebte Wohngegend.“

Die Fahrt nähert sich dem höchsten Punkt. Der Bus erklimmt den Tüllinger. Am Lindenplatz, unweit des Rundfunkmasts, hält der Bus und die Teilnehmer können die Aussicht nach Basel und Weil am Rhein genießen, Fotos schießen und mit dem OB ins persönliche Gespräch zu kommen. Auf die Kletterpartie folgen erneut eine Talfahrt und dann wieder ein Aufstieg. Durch Tumringen fährt der Bus hoch in Richtung Autobahn. Bus und Busfahrer haben den letzten Anstieg des Tages geschafft. Für die Teilnehmer steht noch der auf die Aussichtsplattform an – mit dem Aufzug.

