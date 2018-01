Lörrach Stadträte fordern mehr Knöllchen für Raser

Der Beschluss des Gemeinderats für den Blitzer in Brombach wird begleitet von der Forderung, die Verkehrsüberwachung auszuweiten.

Der stationäre Blitzer für Brombach kommt, im Gemeinderat wurde am Donnerstag dabei auch der Ruf nach mehr Kontrolle und mehr Bestrafung von Verkehrsrasern laut. Der Hauinger Ortsvorsteher Günter Schlecht (SPD) und die Brombacher Ortsvorsteherin Silke Herzog (Freie Wähler) forderten dies. Oberbürgermeister Jörg Lutz tendiert weniger zur Aufstellung von mehr Geschwindigkeitsmessanlagen als zu baulichen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Raser abbremsen.

Silke Herzog wies darauf hin, dass in Brombach besonders in den Tempo-30-Zonen der Hellberg- und Römerstraße viele Verkehrsteilnehmer sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten. „Ich wünsche mir mehr Kontrolle an Raserstraßen“, sagte sie in Erwartung von mehr Verkehr im Ortsteil, vor allem wegen des Baus des Zentralklinikums und wegen des kommenden Baugebiets Bühl III. Herzog stimmte der Einrichtung der stationären Anlage an der Lörracher Straße zu.

Heinz-Peter Oehler (SPD) betonte, Brombach habe ein Recht auf Lärmschutz und Sicherheit. „Der stationäre Blitzer wird dem nicht gerecht.“ Deshalb stimmte er dagegen. Ihm gehe es nicht um Überwachung, sondern Maßnahmen wie rechts vor links an Kreuzungen.

Unfallprävention statt Abzocke

Günter Schlecht betonte, Geschwindigkeitsüberwachung sei keine Abzocke, sondern Unfallprävention. „Ich fordere eine ganzheitliche Überwachung in der Stadt und in den Ortsteilen.“ Und zwar auf allen drei Verkehrsachsen in Wiesental: B 317, in Brombach und auf der Strecke durch Hauingen, Haagen und Tumringen, wo eine „Überwachungsanlage dringend notwendig“ sei. Punktuelle Überwachungen würden keine Verkehrsentlastung bringen. „Wir geben fast 200 000 Euro für Brombach aus, doch die anderen Achsen bleiben unberücksichtigt.“

Ulrich Lusche (CDU) legte dar, warum er anderer Auffassung als die Mehrheit seiner Fraktion ist: Es erschließe sich ihm nicht, warum diejenigen, die ein Tempolimit nicht einhalten, nicht sanktioniert werden sollten. „Wenn eine größere Zahl von Verstößen festgestellt werden, ist die Überwachung gerechtfertigt.“

Jörg Lutz setzte der Kritik Bernhard Eschers (CDU) entgegen, Blitzer könnten nicht nur an Unfallschwerpunkten oder Gefahrenstellen eingerichtet werden, „sondern wo es sinnvoll erscheint“. Die Verwaltung werde sich Gedanken machen, welche baulichen Veränderungen in Hauingen sinnvoll sind, kündigte Lutz an. Gerd Wernthaler (Grüne) betonte, der Vorwurf, Blitzer würden Verkehrsteilnehmer bevormunden, sei „ein Aufruf zum Rechtsbruch, nichts weniger“. Die Grünen, die geschlossen für den Blitzer stimmten, blieben dabei: Am besten sei es, in der ganzen Stadt Tempo 30 einzuführen, wo Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit nicht dringend erforderlich ist.