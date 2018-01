Lörrach Stadt Lörrach will stationäre Blitzer in Brombach aufstellen

Stadt Lörrach will stationäre Blitzer in Brombach aufstellen

Die Lörracher Verwaltung prüft einen Antrag der Freien Wähler. Jährliche Mehrkosten liegen bei rund 90 000 Euro.

Im Streit um mobile oder fest installierte Blitzer in der Ortsdurchfahrt von Brombach hat sich die Stadtverwaltung nach einer zusätzlichen Prüfung für fest installierte Blitzer ausgesprochen. Die Freien Wähler hatten die Prüfung in der Gemeinderatssitzung des vergangenen Oktobers beantragt.

Sowohl im Gemeinderat als auch im Ortschaftsrat waren die Zweifel groß, ob feste Blitzer in der Brombacher Ortsdurchfahrt den Verkehr beruhigten. Freie Wähler und einzelne Abgeordnete anderer Fraktionen kritisierten, dass stationäre Anlagen bei Autofahrern bald bekannt seien und diese nach dem Blitzer wieder Gas geben würden. Die Freien Wähler bezweifelten im Prüfungsantrag, dass eine stationäre Blitzeranlage „den Durchgangsverkehr verringern lasse und zu einer Verkehrsberuhigung“ auf der Strecke führe. Weil der Antrag eine Mehrheit fand, musste die Verwaltung prüfen, ob mobile Blitzer, markierte Radstreifen, eine engere Straßenführung, eine durchgängige 30er-Zone, ein Shared-Space oder eine Rechts-vor-Links-Regelung nicht erfolgsversprechender in Sachen Verkehrsberuhigung seien.

In der Vorlage, die am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales besprochen wird, nimmt Stephan Meier vom Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit zu den einzelnen Punkten Stellung. In Fahrtrichtung Lörrach soll ein Radstreifen eingerichtet werden, um den Radverkehr direkt durch den Ort zu leiten.

Ein sogenannter Shared-Space, bei dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und laufend aufeinander Rücksicht nehmen müssen, ist laut Verwaltung nicht geeignet, weil das Verkehrsaufkommen zu hoch sei. Außerdem sei die Lörracher Straße eine Umleitungsstrecke für die B 317. Eine Ausweitung der Tempo-30-Zone komme nur dort in Betracht, wo der Durchgansverkehr von geringer Bedeutung sei. Für eine Hauptverkehrsachse wie die Brombacher Ortsdurchfahrt also nicht. Eine Verengung der Fahrbahn könne zu Rückstaus führen. Die Verwaltung zählt die Vorteile der stationären Blitzer auf. Sie seien rund um die Uhr, auch nachts, sonn- und feiertags, einsatzbereit. Dadurch sei mit weniger Verkehrslärm zu rechnen. Die Messungen seien wetterunabhängig und es entstünden weniger Personalkosten.

Bei den mobilen Blitzern zählt die Verwaltung nur einen Vorteil auf: Sie seien an ständig wechselnden Messorten einsetzbar. Allerdings kommen hier laut Verwaltung mehrere Nachteile zum Tragen. Selbst bei wechselnden Messorten steige der Bekanntheitsgrad zunehmend. Auch bei mobilen Blitzern werde vorher abgebremst und danach wieder beschleunigt. Die Messungen seien abhängig vom Wetter. Personell bedingt seien nur wenige Nachtmessungen möglich.

Außerdem liegen die jährlichen Mehrkosten bei 90 000 Euro. Bei Messungen kam heraus, dass in der 30er-Zone der Ortsdurchfahrt zehn Prozent der Fahrzeuge zu schnell fahren.Sie reicht von der Lörracher Straße 36 bis zur Schopfheimer Straße 13.