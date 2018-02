Lörrach Spende: Harley-Fahrer unterstützen Klinikclowns

Der Weiler Club überreicht der Kinderklinik am Lörracher Elisabethen-Krankenhaus eine Spende von gut 8000 Euro.

Lörrach (wik) Wenn die Nikoläuse auf ihren Harley Davidson Motorrädern in der Vorweihnachtszeit unterwegs sind, sorgt das immer für viel Aufsehen. Doch den Bikern geht es nicht um eine Show, sondern um einen guten Zweck. Sie verteilen Grättimänner, um zum Spenden zu animieren.

Mehr als 8000 Euro überreichte das Alemannen Chapter Germany des Harley Davidson Clubs aus Weil am Rhein an das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des St. Elisabethen-Krankenhauses. Mit dem Geld wird die Arbeit der Klinik-Clowns fortgesetzt, wie Chefarzt Hubert Fahnenstich sagte.

Den 70 Mitgliedern im ältesten Harley Davidson Chapters Deutschlands sei es wichtig, sich sozial zu engagieren, wie ihr Director Ulrich Berndt bei der Spendenübergabe sagte. „Wir sind auf der Sonnenseite und wollen etwas an die Gesellschaft zurückgeben“, betonte er. Deshalb sammeln die Mitglieder Spenden für einen guten Zweck. Mit verschiedenen Aktionen gelang es diesmal, etwas mehr als 8000 Euro zu sammeln. Es wurden Grättimänner verteilt und dabei um Spenden gebeten; Sammelbüchsen standen bei Hieber und beim Power Shop in Weil am Rhein, eine Tombola wurde bei der Weihnachtsfeier und eine Versteigerungsaktion unter den Mitgliedern veranstaltet. Mit einer so großen Summe hätten sie selbst nicht gerechnet, sagte Berndt. Mit dem sozialen Engagement möchte der Club auch ein positives Image jenseits der „Rocker“-Stereotypen bewirken, denn die Mitglieder des Chapters seien sozial engagierte Familienmenschen. Von der sinnvollen Arbeit der Klinik-Clowns hat sich Berndt selbst überzeugt, indem er diese bei einem ihrer Besuche in der Kinderklinik begleitet hat. „Es war sehr bewegend, wie toll der Clown auf die Kinder eingegangen ist.“ Alle zwei Wochen besuchen die Clowns kranke Kinder im Krankenhaus und bringen etwas Abwechslung und Freude in den Klinikalltag.

Die Arbeit der Klinik-Clowns muss über Spenden finanziert werden, wie Hubert Fahnenstich betonte. Das Spendengeld käme zu 100 Prozent der Arbeit zugute.