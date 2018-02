Lörrach Sparkasse Lörrach-Rheinfelden: Niedrige Zinsen drücken den Ertrag

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden hat trotz der Zinslage insgesamt ein gutes Jahr hinter sich. Die Wirtschaft in der Region brummt.

Lörrach – Ein gutes Einlagenjahr, ein gutes, bei der Baufinanzierung auch sehr gutes Kreditgeschäft, ein zufriedenstellendes Dienstleistungsgeschäft und ein noch ausreichendes Betriebsergebnis – so fasste André Marker, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, beim Bilanzpressegespräch das Ergebnis für das Jahr 2017 zusammen. Die niedrigen Zinsen mindern den Ertrag. Gemessen an anderen Sparkassen im Land bewegt sich die Lörracher immer noch im oberen Drittel, doch die Ertragslage komme 2018 und danach „massiv unter Druck“.

Der Zinsüberschuss, also die Spanne zwischen den Einnahmen aus dem Kreditgeschäft und den Vergütungen für Kundeneinlagen, sinkt weiter. Das werde in den kommenden Jahren so bleiben, prognostizierte André Marker, selbst wenn die Europäische Zentralbank die Politik des billigen Geldes aufgeben sollte – eine Belastung für Sparer wie für die Kreditinstitute.

Trotzdem habe, so Marker, habe die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden insgesamt ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Dazu trägt die wirtschaftliche Entwicklung in der Region bei, die noch besser ist als die in Deutschland insgesamt. Die meisten Unternehmen wollten investieren, und zwar zunehmend nicht nur in Ersatz, sondern auch in Erweiterungen. Entsprechend positiv entwickelten sich im vergangenen Jahr die Kreditzusagen an Unternehmen. Hier legte die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden um stolze neun Prozent zu. Gestiegen sind auch die Einlagen von Privatleuten, Unternehmen und Kommunen. Hierbei handle es sich in der Regel um kurzfristiges Geld, erläuterte Vorstandsmitglied Rainer Liebenow. Negativzinsen berechnet die Sparkasse Privatkunden nicht, Geschäftskunden nur in wenigen Fällen bei hohen Einlagen.

Höhere Renditen seien in Niedrigzinszeiten praktisch nur noch über Wertpapiere zu erzielen, erklärte Rainer Liebenow. Entsprechend wuchs dieser Geschäftsbereich 2017 kräftig. Umgekehrt ist der Trend bei den Lebensversicherungen. Hier wurden 2017 nur noch Verträge in Höhe von 23,2 Millionen abgeschlossen, 2015 waren es noch 36,5 Millionen. Rückläufig ist auch das Bausparen. Die Zahl der Girokonten ist auch 2017 gewachsen, und zwar stärker, als es das Bevölkerungswachstum erwarten ließ. Damit sei man in diesem Bereich weiter Marktführer, so Liebenow. Stark im Aufwind ist das Online-Banking. Die Sparkasse sei auf dem Weg der Digitalisierung weit, erläuterte Marker, „Schadensfälle“ seien, wenn es sie überhaupt gebe, meist auf Fehler der Nutzer zurückzuführen. Doch „nach wie vor ist Bargeld wichtig“, betonte Marker – in der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden spielt es weiter eine so große Rolle, dass die Münzmengen mit dem Gabelstapler bewegt werden.

Das Kreditgeschäft legte um 1,9 Prozent zu, erläuterte Vorstandsmitglied Klaus Jost. Auch Kreditzusagen wurden mehr getätigt als im Jahr zuvor, vor allem an Unternehmen – ein Spiegel der guten wirtschaftlichen Lage vor Ort. Die Unternehmen investieren. Privatleute nutzen Kredite vor allem für den Erwerb von Immobilien. Die Preise für Wohneigentum sind enorm gestiegen, Marker sprach von „Übertreibungen“. Doch eine „Blase“ sei noch nicht in Sicht.

Das Kundengeschäftsvolumen wuchs im vergangenen Jahr zum ersten Mal über die 4 Milliarden-Grenze, die Bilanz wuchs entsprechend um 4,5 Prozent. Das sei, so Marker, eine sehr positive Entwicklung, allein der Ertrag bereitet Sorge. Das Betriebsergebnis lag 2017 minimal unter dem des Vorjahres. Die Sach- und Personalkosten sind stabil, die Eigenkapitalquote ist mit rund 18 Prozent überdurchschnittlich hoch und liegt deutlich über dem Minimalwert von 8 Prozent.

Mit rund 622 000 Euro förderte die Sparkasse 2017 Sport, Kultur, Bildung, Umwelt und Soziales, 33 000 Euro schüttete die Sparkassen-Stiftung aus. Auch sie leidet unter den niedrigen Zinsen. „Die Sparkasse gehört den Bürgern in der Region“, betonte André Marker. Deswegen sei gesellschaftliches Engagement selbstverständlich.

Wichtige Zahlen

Geschäftsvolumen: 4052 Mio. (+3,4 Prozent)

Bilanzsumme: 2599 Mio. (+4,5 Prozent)

Kreditvolumen: 2035 Mio. (+1,9 Prozent)

Neue Firmenkredite: 109 Mio. (+9 Prozent)

Neue Baudarlehen: 237 Mio.

Kundeneinlagen: 1512 Mio. (+1,8 Prozent

Zinsüberschuss: 1,71 Prozent der Durchschnittsbilanzsumme (nach 1,82)

Wertpapierumsatz: 273,6 Mio

Eigenkapitalquote: 18 Prozent

Girokonten: 55917 (+1,1 Prozent)

Steuern: 8,6 Mio. (2017: 7,5 Mio)

Stellen: 302, davon Zeit 32 Azubis