Lörrach Sparkasse Lörrach: Kunden haben möglichen Anspruch auf Nachzahlungen

Die Sparkasse Lörrach bekommt eine Abmahnung. Der Vorstandsvorsitzende André Marker widerspricht.

Kunden der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, die in den 90er Jahren sogenannte Prämiensparverträge abgeschlossen haben, können sich möglicherweise über Nachzahlungen freuen. Laut der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht es dabei meist um einige Hundert, manchmal auch um einige Tausend Euro. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, André Marker, geht indes nicht davon aus, dass Kunden Anspruch auf Nachzahlungen haben.

Konkret geht es um eine Zinsanpassungsklausel, die in den alten Prämiensparverträgen verankert ist. Darin steht: „Die Sparkasse zahlt für die Spareinlage Zinsen. Der jeweils gültige Zinssatz wird durch Aushang bekanntgegeben.“ Der Bundesgerichtshof (BGH) kippte diese Klausel bereits im Jahr 2004, weil sie intransparent sei. In einem Urteil aus dem März 2017 sagten die Richter des BGH außerdem, dass die Gefahr bestehe, dass die Sparkasse die Zinsen im Vertragsverlauf zum eigenen Vorteil ändere.

„Damit fällt diese Zinsanpassungsklausel ersatzlos weg. Sie kann auch nicht von der Sparkasse in Gutsherrenmanier durch eine neue Klausel ersetzt werden“, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale. Er rät möglicherweise betroffenen Kunden, sich an die Sparkasse zu wenden, um eine transparente Nachberechnung des variablen Zinssatzes zu fordern. Im Januar 2018 mahnte die Verbraucherzentrale die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden wegen der Klausel ab. Daraufhin gab die Sparkasse eine Unterlassungserklärung ab und versprach, sich nicht mehr auf die Zinsanpassungsklausel zu berufen. Auf die Klausel stieß die Verbraucherzentrale, als sich ein Lörracher Sparkassenkunde an sie wandte.

Der Kunde hatte ein Angebot erhalten, den Vertrag vorzeitig zu kündigen, denn die Sparkasse möchte die hoch verzinsten Verträge in Zeiten niedriger Zinsen loswerden. Der Kunde war unsicher und wollte von der Verbraucherzentrale wissen, wie er reagieren solle. Die riet ihm, nicht zu kündigen. Und stieß beim Prüfen des Vertrags auf die unzulässige Klausel. Daher rührt die Abmahnung. Die Sparkasse bestätigt die Abmahnung auf Anfrage. „Aber wir benutzen diese Klausel schon seit 2005 nicht mehr. Sie existiert nur noch in den alten Verträgen aus den 90er Jahren“, sagt der Vorstandsvorsitzende André Marker. Um die 1000 Kunden hätten noch so einen alten Vertrag. Laut Marker wird der variable Zinssatz für die alten und die neuen Verträge nach den von den Richtern festgelegten Vorschriften berechnet. Zu 90 Prozent werde dabei ein langfristiger Zehnjahreszinssatz und zu zehn Prozent der kurzfristige Euribor-Zinssatz angewandt.

„Es geht also letztlich nur um die Formulierung“, sagt André Marker. Deswegen rechnet er auch nicht damit, dass Kunden Anspruch auf Nachzahlungen haben. „Bisher hat sich, soweit ich weiß, auch noch niemand gemeldet“, sagt Marker. Der Kunde, der sich an die Verbraucherzentrale gewandt hatte, überlegt noch, ob er von der Sparkasse die Nachprüfung der Zinsentwicklung fordern werde.

Niels Nauhauser denkt, dass die Kunden durchaus Geld zurückfordern können. Denn selbst wenn die Sparkasse offenlegt, woran sie sich bei der Festlegung orientiere, sei das nicht ausreichend. Sie habe nicht die Berechtigung, den variablen Zinssatz festzulegen, ohne mit dem Kunden darüber zu sprechen. „Die Verbraucher haben nun das Recht, auf die Bank zuzugehen und den variablen Zins neu zu vereinbaren“, sagt Nauhauser. Dabei müsse der variable Zins dem Marktzins folgen und die Anpassung nach dem Äquivalenzprinzip vorgenommen werden. „Aktuell ist der variable Zins in vielen Fällen bei Null. Dabei gibt der Marktzins etwas mehr her“, sagt Nauhauser. Laut Verbraucherzentrale müsste der variable Zins etwas mehr als null Prozent betragen.

Die Sparkasse Tübingen hatte den variablen Zins im August 2017 sogar auf minus 0,5 Prozent festgesetzt. Diesen Negativzins zogen die Tübinger dann vom Bonuszins ab, der eigentlich unabhängig vom variablen Zins vertraglich geregelt ist. Die Verbraucherzentrale klagte dagegen und wartet noch auf eine Entscheidung der Richter.

Einen Musterbrief, um die Sparkasse aufzufordern, den Zinssatz nachzuprüfen, finden Sie bei der Verbraucherzentrale.